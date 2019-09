Kahl: Radfahrer bei Sturz verletzt

Ein 88-jähriger Radfahrer erlitt am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Hanauer Landstraße leichte Verletzungen. Der Mann war um 17 Uhr ohne Fremdbeteiligung gestürzt und hatte sich dabei diverse Schürfwunden zugezogen. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Hanau gebracht.

Drei Wildunfälle

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereigneten sich im Altlandkreis Alzenau insgesamt drei Wildunfälle, bei denen ein Gesamtschaden von 3.000 Euro entstand. Mömbris-Hohl, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 21.30 Uhr erfasste ein Opel-Fahrer auf der Staatsstraße bei Hohl ein Reh. Fazit: Tier tot, 1.500 Euro Schaden an der Fahrzeugfront. Gegen 22.30 Uhr kollidiert dann ein Mazda-Fahrer ebenfalls auf der Staatsstraße bei Hohl mit einem Reh. Das schwer verletzte Tier musste von seinem Leiden erlöst werden. Der Schaden an dem Mazda wird auf 1.000 Euro geschätzt. Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Freitag um 00.30 Uhr erfasste eine BMW-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 bei Emmerichshofen ein Wildschwein. Dabei wurde der BMW im Frontbereich beschädigt (500 Euro).

Pkw rollt zurück

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall im Krohbergweg entstand am Donnerstagabend ein Schaden von 1.000 Euro. Eine 77-jährige Frau stellte ihren VW dort um 21.30 Uhr ab. Dabei rollte ihr Fahrzeug versehentlich ein Stück zurück und beschädigte einen abgestellten Mazda an der Front.

Fehler bei Anfahren

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 16.15 Uhr wollte ein 58-jähriger Lkw-Fahrer in der Friedhofstraße vom Fahrbahnrand anfahren. Dabei übersah er offenbar den vorbeifahrenden Opel eines 36-jährigen Mannes, so dass er mit dem Heck den Spiegel des Pkw abfuhr. Der Schaden blieb mit 300 Euro relativ gering.

Unfallflucht

Karlstein-Dettingen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einer Unfallflucht in der Welzheimer Straße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 2.000 Euro. Ein 24-jähriger Mann hatte seinen Renault um 10.45 Uhr auf einem Parkplatz abgestellt. Als er eine halbe Stunde später zu seinem Fahrzeug zurückkam, musste er einen Schaden an der hinteren rechten Seite feststellen. Der Verursacher war geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

mci / Quelle: Polizei Alzenau