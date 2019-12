Am Dienstagnachmittag kam es in der Aschaffenburger Straße zu einer Streitigkeit unter 5 Jugendlichen. Gegen 15.30 Uhr war es zwischen den Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die dann offenbar eskalierte und in gegenseitigen Handgreiflichkeiten endete. Dabei wurde ein 15-Jähriger leicht im Gesicht verletzt. Was der Auslöser für die Streitigkeit war, ist nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zwei Parkrempler Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 16.30 Uhr wollte eine 61-jährige Alfa Romeo-Fahrerin von einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes vorwärts ausparken. Dabei übersah sie den Mercedes eines 46-jährigen Mannes, der gerade vorbeifuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von 2.000 Euro.

Mömbris-Niedersteinbach. Bei einem weiteren Parkrempler in der Alzenauer Straße entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von 2.000 Euro. Um 17.30 Uhr stieß eine 52-jährige Opel-Fahrerin beim Rückwärtsausparken gegen einen hinter ihr stehenden Mini eines 44-jährigen Mannes.

Wildunfall

Alzenau-Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 07 Uhr erfasste ein VW-Fahrer zwischen Neues und Albstadt ein Reh. Dabei entstand an dem Pkw ein Schaden von 1.500 Euro.

Joint gefunden

Kahl. Am Dienstagabend gegen 21 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 29-jährigen Mann am Bahnhof in Kahl. Dabei kam ein Joint zum Vorschein, der sichergestellt wurde. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu.

Polizeiinspektion Alzenau