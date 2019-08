Junger Mofafahrer nach Fluchtversuch unter Drogeneinfluss angehalten

Aufgrund der für ein Mofa zu hohen Geschwindigkeit, wollte die Streife den Fahrer anhalten und kontrollieren. Als der Mofafahrer anhielt und die Streifenbesatzung aus ihrem Dienstfahrzeug ausstieg, gab der 15-jährige plötzlich Gas und wollte sich der Kontrolle durch Flucht entziehen. Nach kurzer Flucht konnte er jedoch gestoppt und kontrolliert werden. Dabei gab er an, dass sein Mofa schneller als erlaubt fährt, hierfür jedoch keine Fahrerlaubnis hat und er heute bereits mehrere Joints konsumiert hätte. Daraufhin wurde er zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutprobe angeordnet wurde. Bei der Überprüfung des Mofas konnten mehrere Ampullen mit Betäubungsmittel aufgefunden werden. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 15-jährige seiner Mutter übergeben.

Fehler beim Spurwechsel - Kradfahrer verletzt

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr der 21-jährige Fahrer eines Pkw Ford Mondeo die Schönbornstraße auf der rechten Fahrspur stadteinwärts. Als er an der Kreuzung zur Weichertstraße nach links in diese einbog und auf die linke Fahrspur wechseln wollte, übersah er ein neben ihm fahrendes Krad und stieß mit diesem zusammen. Der 61-jährige Kradfahrer stürzte dadurch auf die Fahrbahn und zog sich eine Schulterluxation zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Aschaffenburg verbracht. Das Krad wurde abgeschleppt. Gesamtschaden 4500 Euro.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - eine Beifahrerin leicht verletzt

Aschaffenburg. Gegen 16.30 Uhr befuhr der 19-jährige Fahrer eines Pkw Mazda die Würzburger Straße stadtauswärts. Vermutlich aus Unachtsamkeit prallte er in das Heck eines vor ihm fahrenden Pkw Dacia. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dacia noch auf einen vor ihm fahrenden Pkw Volvo geschoben. Dabei erlitt die Beifahrerin im Pkw Dacia eine leichte Nackenverletzung und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Der Mazda und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.

Brand einer Heizungsanlage

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, kam es vermutlich durch einen technischen Defekt in der Steuerung einer Ölheizung zum Brand in der Heizungsanlage im Keller eines Mehrfamilienhauses im Krohenfeldweg im Ortsteil Gailbach. Dadurch wurde die Anlage sowie durch den Ruß der gesamte Kellerraum beschädigt. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Aschaffenburg mit einem Löschzug vor Ort. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 15000 Euro.

Fehler beim Überholen - Kradfahrer verletzt

Kleinostheim. Am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer die Aschaffenburger Straße in Richtung Aschaffenburg. An der Kreuzung zur Mainparkstraße überholte er verbotswidrig links eine Reihe von wartenden Fahrzeugen, die vor einer Ampel standen. Dabei überfuhr er die durchgezogene Linie und übersah einen, aus einer Tankstellenausfahrt auf die Aschaffenburger Straße einfahrenden Pkw BMW und stieß mit diesem zusammen. Der Kradfahrer stürzte auf die Fahrbahn, zog sich glücklicherweise dabei nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich ins Klinikum nach Wasserlos verbracht. Gesamtschaden 1500 Euro.

Vorfahrt missachtet

Hösbach. Am Freitagabend, gegen 18.25 Uhr, befuhr die 55-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Corsa die Siemensstraße ortsauswärts. An der Kreuzung zur Industriestraße, wollte sie geradeaus die Kreuzung überqueren. Dabei übersah sie jedoch die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Fiat 500 und kollidierte mit diesem frontal im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren danach nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 9500 Euro.

Ungeprüfte Originalmeldungen der Polizei Aschaffenburg