Junger Mann ballert mit Schreckschusspistole an Bushaltestelle

Die Streife konnte den jungen Mann finden und ihn bei einem seiner Bekannten in Leidersbach antreffen. Die Beamten fanden bei den beiden 18-Jährigen die benutzte Schreckschusspistole sowie eine geringe Menge Marihuana und stellten diese sicher.

Mini gegen Laster

Elsenfeld, St 2308 Ein Auffahrunfall ist am Mittwoch Nachmittag von der Mainbrücke Obernburg-Elsenfeld gemeldet worden. Eine Minifahrerin war hier hinter einem Sattelzug hergefahren und hatte dessen Bremsmanöver nicht bemerkt. Die Mömlingerin fuhr hierauf auf den verkehrsbedingt haltenden Lkw auf. Hierbei wurde ihr Kleinwagen erheblich beschädigt, der angerichtete Sachschaden dürfte c. 6000 Euro betragen.

Vorfahrt missachtet

Elsenfeld, Glanzstoffstraße Ein Einbiegen in die Glanzstoffstraße ist am Mitwoch Vormittag gegen 09.40 Uhr ein auswärtiger Audifahrer verunfallt. Der Herzogenrather war mit seinem Fahrzeuggespann, bestehend aus Pkw und Anhänger, von der Mainbrücke kommend abgefahren und wollte nach links in die Glanzstoffstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw BMW und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro, die beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg