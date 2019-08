Vor Ort verweigerte er jegliche Kooperation und sollte daher für weitere Maßnahmen zur Dienststelle gebracht werden. Der 23-Jährige rastete deswegen völlig aus und schlug wild um sich. Er musste schließlich gefesselt zur Dienststelle transportiert werden. Gegen ihn wurde wegen Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein Verfahren eingeleitet.

Laurenzi-Messe: Zwei 14-Jährige trinken Bier

Am Freitag um 22.40 Uhr tranken zwei 14-jährige Mädchen auf dem Festplatz jeweils ein Bier. Dies wurde vom Sicherheitsdienst beobachtet und die Mädels einer Polizeistreife übergeben. Die Beiden gaben an, das Bier an einem Essensstand auf der Messe käuflich erworben zu haben. Durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 0,18 und 0,46 Promille. Die Mütter wurden informiert und holten ihre Töchter am Sanitätszelt ab. Gegen den Standbetreiber laufen nun Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzrecht.

Hitlergruß in Richtung Polizeistreife

Mit einer Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen muss ein 21-jähriger Mann rechnen. Am Montag gegen 01.10 Uhr befuhr eine Polizeistreife den Adenauerplatz. Als diese auf Höhe des an der Bushaltestelle wartenden Mannes war, streckte er den rechten Arm zum sogenannten Hitlergruß aus. Der Mann aus dem Landkreis Miltenberg stand unter Alkoholeinfluss.

Streitigkeit - Handy geht zu Bruch

Am Sonntagabend, gegen 20.50 Uhr, gerieten zwei Männer in Streit, wobei ein Handy im Wert von 800 Euro stark beschädigt wurde. Ein 29-jähriger Festbesucher auf einem Spielgerät glaubte einen Streit unter Kindern zu sehen und griff schlichtend ein. Als dann der 27-jährige Vater dieser Kinder hinzukam, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Dabei schlug der „Vater“ dem „Streitschlichter“ das Handy aus der Hand, das nach dem Bodenaufprall völlig beschädigt war.

Beschwerde wegen Ruhestörung

Telefonische Beschwerden von Anwohnern wegen Ruhestörung durch den Außenbereich einer Gaststätte in der Fahrgasse gingen am Sonntagmorgen bei der Polizei ein. Wie durch eine Polizeistreife festgestellt wurde, befanden sich gegen 02.30 Uhr etwa 50 bis 75 Personen vor Ort. Nach aktuellem Sachstand verfügt die Gaststätte über keine Genehmigung für eine Bewirtung im Außenbereich. Ebenso hat der Gastwirt bei der Stadt Marktheidenfeld keine besondere Veranstaltung angezeigt.

