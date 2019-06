Junge von Auto erfasst und leicht verletzt

Gegen 16.40 Uhr rannte ein fünfjähriger Junge vom Gehweg aus hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines Peugeot mit seinem Fahrzeug auf der Spessartstraße. Trotz aller Bemühungen einen Zusammenstoß mit dem Jungen zu vermeiden, wurde das Kind von dem Peugeot erfasst. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Fünfjährige zum Glück nur leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Kinderklink verbracht. An dem Peugeot entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Stadt Aschaffenburg

Trunkenheitsfahrt

Am frühen Sonntagmorgen führten Beamte der PI Aschaffenburg in Damm auf der Schillerstraße gegen 03:00 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Bei dem Fahrer eines Mercedes stellten die Beamten hierbei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von nahezu 1,5 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Unfallflucht in Schweinheim

In der Kulmbacher Straße kam es am Samstagnachmittag zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines VW Golf parkte seinen Pkw gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Bei seiner Rückkehr gegen 16:50 Uhr stellte der Fahrer eine Beschädigung am hinteren, rechten Heck fest. Der Schaden an dem VW wird auf etwa 500 EUR geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag kam es in der Beckerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Opels stellte am Samstagmittag gegen 12:00 Uhr fest, dass sein Fahrzeug im Bereich der hinteren, linken Stoßstange sowie dem hinteren Beleuchtungsträger beschädigt war. Der Schaden wird auf etwa 500 EUR beziffert.

Fahren ohne Pflichtversicherung

In der Hanauer Straße wurden Beamte der PI Aschaffenburg auf einen motorisierten Roller aufmerksam, der verbotene Weise den Gehweg befuhr. Zudem verfügte das Fahrzeug nicht über ein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen und die Fahrerin nicht über eine erforderliche Prüfbescheinigung. Nachdem die Fahrerin angab, über keinerlei Haftpflichtversicherung für den E-Scooter zu verfügen, wurde der Roller vor Ort sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Die Fahrerin muss sich nun wegen einer Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Fahrraddiebstähle

Am Perth Inch kam es in der Zeit von Freitagabend 21:00 Uhr und Samstag 02:00 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde ein schwarzes Herrenrad der Marke Specialized samt Schloss entwendet. Das Rad war an einem Pfosten am Mainufer befestigt. Der Wert des Fahrrades beträgt mehrere Hundert EUR.

Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es am Dämmer Tor. Hier wurde im Zeitraum von Freitagfrüh 05:00 Uhr und Samstag 01:00 Uhr ein schwarzes Fahrrad der Marke Haibike vom Typ Attack SL im Wert von mehreren Hundert EUR entwendet. Das Fahrrad war am Hauptbahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

Kreis Aschaffenburg

Trunkenheitsfahrt in Mainaschaff

Mainaschaff - Bei einer Verkehrskontrolle im Mittelweg stellten Beamte der PI Aschaffenburg am Sonntagfrüh gegen 03:00 Uhr, bei der Fahrerin eines Ford, deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von nahezu 1,4 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Zudem wurde der Führerschein der Dame sichergestellt.

Alkoholisiert durch den Spessart

Mespelbrunn - Am Sonntagmorgen gingen bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg Hinweise auf einen Pkw Ford ein, der in deutlichen Schlangenlinien in Richtung Mespelbrunn fuhr. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei konnte das Fahrzeug Mespelbrunn anhalten und eine Verkehrskontrolle durchführen. Die Fahrerin des Ford stand hierbei merklich unter Alkoholeinfluss. Nachdem ein Test vor Ort einen Wert von nahezu 2,0 Promille ergab, erfolgte im Klinikum Aschaffenburg eine Blutentnahme. Zudem wurde der Führerschein der Landkreisbewohnerin sichergestellt.

Wildunfälle

Hösbach - Großostheim - Bessenbach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Landkreis zu insgesamt vier Wildunfällen.

Gegen 00:25 Uhr kollidierte der Fahrer eines VW in Hösbach auf der Wenighösbacher Straße mit einem Reh. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 EUR. Das Reh erlag vor Ort seinen Verletzungen. Gegen 00:30 Uhr stieß der Fahrer eines Ford auf der Kreisstraße 3 in Großostheim mit einem Reh zusammen. Der Sachschaden in diesem Fall beläuft sich auf etwa 3000 EUR. In Bessenbach kam es gegen 00:45 Uhr auf der Kreisstraße 4 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Dacia und einem querenden Wildschwein. An dem Dacia entstand ein Sachschaden von etwa 3000 EUR. Das Wildschwein entfernte sich vom Unfallort. Gegen 02:20 Uhr stieß die Fahrerin eines VW auf der Babenhäuser Straße in Großostheim mit einem Reh zusammen. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 EUR. Das Reh erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Mespelbrunn - Zu einem Auffahrunfall mit 5000 EUR Sachschaden und zwei Leichtverletzten kam es am Samstagnachmittag auf Hauptstraße in Mespelbrunn. Die Fahrerin eines Citroen befuhr die Hauptstraße in Fahrtrichtung Hessenthal und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Hierzu musste die Citroen-Fahrerin auf der Fahrbahn halten. Die Fahrerin eines nachfolgenden Skoda erkannte den Peugeot zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf diesen auf. Beide Fahrerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Nachdem bei der Skoda-Fahrerin eine Verletzung der Wirbelsäule nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte der Transport ins Krankenhaus vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber.

Einbruch in Gärtnerei

Kleinostheim - Im Zeitraum von Freitagabend 20:00 Uhr und Samstagmorgen 05:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Gärtnerei in der Friedhofstraße ein. Die Täter verschafften sich zunächst unbefugt Zutritt, in dem sie einen Maschendrahtzaun beschädigten. Im Anschluss wurden durch das Loch im Zaun diverse Gegenstände, u.a. Pflanzen und Düngemittel, in den Außenbereich gebracht. Hier wurde die Polizei auch ein Handwagen des benachbarten Friedhofes festgestellt, mit dem das Diebesgut augenscheinlich abtransportiert werden sollte. Nachdem die Täter ihre Beute zurückließen, ist nicht auszuschließen, dass sie bei ihrer Tat gestört wurden.

Illegale Müllentsorgung

Stockstadt - In einem Waldstück Höhe der Großostheimer Straße wurden durch einen bis dato unbekannten Täter mehre Tüten mit Abfall, ein Aquarium sowie ein Sofa illegal entsorgt.

Polizei Aschaffenburg/mkl