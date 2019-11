Junge Frau verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Nachdem sich der Pkw einmal komplett um die eigene Achse gedreht hatte, kollidierte dieser frontal mit einem Holzzaun. Die Fahrzeugführerin und ihr 20jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Pkw der jungen Dame war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000,- Euro.

22-Jähriger schlägt 44-Jährigen

Miltenberg: Am 01.11.2019, um 23:20 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße in Miltenberg zu einer Körperverletzung. Ein 44-jähriger Mann hatte beobachtet, dass eine junge Dame die „Anmachversuche“ eines 22-Jährigen nicht erwiderte und wollte dieser daher zur Hilfe eilen. Nachdem es zunächst lediglich zu einem Wortgefecht zwischen beiden Männern kam, schlug der 22-Jährige dem 44-Jährigen urplötzlich mit der flachen Hand ins Gesicht. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Unter Drogeneinfluss im Auto

Miltenberg: Am 02.11.2019, um 01:20 Uhr, wurde ein 35-jähriger Audi-Fahrer in der Jahnstraße in Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Laufe der Kontrolle konnten bei dem Fahrzeugführer drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Eine Blutentnahme war die Folge. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

