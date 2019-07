Jugendlicher von vier unbekannten Personen angegangen

Anschließend flüchteten die vier Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Täter wegen Körperverletzung.

Zeugen, die zu dem o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Zwei betrunkene Fahrzeugführer gestoppt

In der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Polizei zwei Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen, die ihr Gefährt unter der Einwirkung von Alkohol führten. Zunächst wurde bei einer Verkehrskontrolle eines Rollerfahrers in der Würzburger Straße starker Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dessen Ergebnis einen Wert ergab, der über der gesetzlich vorgeschriebenen Maximalgrenze von 0,5 Promille liegt, musste sich der 52-jährige Mann einer Blutentnahme unterziehen. Eine ebenfalls zu hohe Atemalkoholkonzentration konnte bei einer 21-jährigen Audi-Fahrerin festgestellt werden, die zuvor einer Verkehrskontrolle in der Wermbachstraße unterzogen wurde. Auch sie musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine Anzeige nach dem Strafgesetzbuch.

Eine Verletzte Person nach Kettenauffahrunfall

Am Freitagnachmittag kam es in der Würzburger Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 34-jähriger VW-Fahrer einem vorausfahrenden VW Touran auffuhr und so eine Kettenreaktion in Gang setzte, sodass noch zwei weitere Fahrzeuge, die ebenfalls vor dem zweiten Fahrzeug standen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Außerdem wurde die Fahrerin des vorausfahrenden Tourans durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht werden.

Mehrere Verletzte nach Auffahrunfällen

Am Freitagmittag fuhr zunächst ein 19-jähriger Radfahrer in der Aschaffstraße einem Fahrschulauto auf. Dieses musste Verkehrsbedingt halt, was der Radler zu spät registrierte und mit seinem Fahrrad auf das Heck des Fahrschulautos auffuhr. Hierbei verletzte sich der Fahrradfahrer leicht, zudem wurde die Heckscheibe des Pkws zerstört. Weiterhin wurden zwei Insassen eines VWs durch einen Auffahrunfall auf der Darmstädter Straße leicht verletzt. Der Fahrer des VWs musste aufgrund einer roten Lichtzeichenanlage halten, was der Mercedes-Fahrer hinter ihm zu spät bemerkte und auf den VW auffuhr. Die zwei Beifahrerinnen wurden dabei leichtverletzt. Eine von ihnen wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Abklärung verbracht. Der Schaden beider Fahrzeuge beläuft sich auf mindestens 6.000 Euro.

Polizei stellt Rauschgift bei insgesamt elf Personen sicher

Im Verlaufe der Nacht von Freitag auf Samstag konnte die Polizei bei verschiedenen Personenkontrollen in der Innenstadt mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verzeichnen. Dabei wurden fast 50 Gramm verschiedener Rauschmittel sichergestellt. Zunächst wurde bei einer Personenkontrolle eines 17-Jährigen im Schöntal eine größere Menge Hashish aufgefunden und sichergestellt. Anschließend wurden bei weiteren Kontrollen in der Pompejanumstraße, am Kapuzinerplatz, in der Suicardusstraße, in der Weißenburger Straße und wiederum im Schöntal insgesamt 10 Personen kontrolliert, bei denen jeweils eine geringere Menge an Rauschmittel aufgefunden wurde. Gegen alle Personen wird nun ein Strafverfahren wegen dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Mehrere entwendete Fahrräder beim Bachgaufest

Großostheim: In der Nacht von Freitag auf Samstag, nach Beendigung des Bachgaufestes am dortigen Marktplatz, meldeten zwei Besucher ihre Fahrräder als gestohlen. Sie hatten ihre Räder an dem dortigen Fahrradabstellplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als sie nach dem Fest zurückkamen, waren die Schlösser aufgetrennt und die Räder nicht mehr vor Ort. Ein weiteres, aufgeschnittenes Fahrradschloss konnte im Nahbereich durch die Polizei aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen bisher unbekannte(n) Täter.

Unbekannter Täter beschädigt Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeugs

Heimbuchental: Im Zeitraum von Donnerstag, den 11.07.2019 bis zum gestrigen Freitag, den 19.07.2019 wurde in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 198 die Windschutzscheibe eines Pkws beschädigt. Die Halterin des schwarzen VWs hatte diesen dort im o.g. Zeitraum abgestellt. Durch die Beschädigung entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

