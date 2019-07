Jugendlicher ohne Papiere in Bahn bei Kahl aufgegriffen

Der 15-jährige Iraner war kurz vor Kahl kontrolliert worden. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Passes und des erforderlichen Aufenthaltstitels war. Er wurde vorläufig festgenommen und in Kahl an die Alzenauer Polizei übergeben. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wurde er in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Parkrempler: Alzenau-Wasserlos

Am Dienstag um 18 Uhr beschädigte eine 58-jährige Opel-Fahrerin beim Einparken auf dem Krankenhausparkplatz einen abgestellten Ford. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 1.000 Euro.

Wildunfälle

Alzenau-Michelbach. Am Dienstag um 00.30 Uhr stieß ein Audi-Fahrer auf der Staatsstraße 2305, Höhe Burgstraße, mit einem Fuchs zusammen. Der Sachschaden an dem Auto wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Alzenau-Michelbach. Ein VW-Fahrer erfasste am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf der Staatsstraße im Bereich der Hessenkurve ein Reh. Das Auto wurde dabei im Frontbereich beschädigt.

Fehler beim Abbiegen: Kahl

Bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Dienstagmorgen ein Schaden von 600 Euro. Um 10.45 Uhr bog ein 33-jähriger Opel-Fahrer von der Aschaffenburger Straße nach links in die Obere Fallermühle ab. Ein 83-jähriger VW-Fahrer wollte seinerseits von der Oberen Fallermühle nach links auf die Aschaffenburger Straße abbiegen. Dabei touchierte er mit seiner Front leicht den hinteren linken Radkasten des Opel.

Polizei Alzenau/ienc