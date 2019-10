Jugendlicher Ladendieb in Gemünden unterwegs

Diese zeigten, dass der Jugendliche Zigaretten und Rauchutensilien im Wert von ca. 50 EUR eingesteckt hatte. Als die Beamten kurz darauf bei ihm vor der Wohnungstüre standen, war er geständig und gab das Diebesgut heraus.

Trunkenheitsfahrt

Gemünden, Lkr. Main-Spessart. Pech hatte ein 49-jähriger Autofahrer, der just an der besagten Tankstelle mit seinem Pkw Audi vorfuhr, als die Kollegen wegen des Ladendiebs vor Ort waren. Nachdem bei dem Fahrer eindeutig Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, boten die Beamten dem Mann einen Atemalkoholtest mit dem gerichtsverwertbaren Alkomaten an. Dieser ergab einen Wert von 0,88 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Pkw übernahm nun die Ehefrau und den Fahrer erwartet ein Fahrverbot von einem Monat zusätzlich zum Bußgeld in Höhe von 500 EUR.

mci / Quelle: Polizei Gemünden