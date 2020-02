Jugendlichen schlagen auf zwölfjährigen am Kahler Bahnhof ein

Ein 12-jähriger Junge wurde am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr am Kahler Bahnhof aus einer Gruppe von vier Jugendlichen angesprochen und angepöbelt. Einer der Jugendlichen beleidigte den Jungen und schlug ihm dann anschließend mit der flachen Hand auf sein Ohr und verpasste ihm einen Faustschlag gegen das Kinn. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 14 Jahre alten Jugendlichen mit südländischem Aussehen gehandelt haben. Er wird als ca. 150 cm groß und schlank beschrieben. Bekleidet war dieser mit einem schwarzen Pulli, schwarzer Jogginghose und Sneakers. Auch seine Begleiter werden in diesem Zusammenhang als Zeugen gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu der geschilderten Straftat machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Telefonnummer 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau