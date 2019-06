Im Ahornweg in Aschaffenburg stehend, zündeten diese die Rakete, welche angeblich aus Versehen in Richtung der Polizeiinspektion im Lorbeerweg flog und deren Reste später dort auf der Straße aufgefunden werden konnten. Durch Polizeibeamte wurde die Gruppe kurz darauf in der Nähe gestellt. Da das Abbrennen von Feuerwerk nur um Silvester oder nach vorheriger Genehmigung erlaubt ist, erwartet einen 16-Jährigen, der sich als der Pyromane zu erkennen gab, nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Ob es sich um ein Versehen, einen schlechten Scherz oder um eine Mutprobe handelte, war sicherlich Gegenstand der Erklärungen, die die Jugendlichen gegenüber ihren Eltern abgegeben mussten, nachdem sie auf der Dienststelle in deren Obhut übergeben wurden.

Stadt Aschaffenburg

Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 12:20 Uhr, konnten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei einem 46-jährigen Opel-Fahrer feststellen. Nachdem ein Atemalkoholtest den Verdacht bestätigte, musste der Fahrzeugführer sein Fahrzeug in der Hanauer Straße in Aschaffenburg stehen lassen und die Beamten für eine Blutentnahme begleiten. Den Fahrer erwartet nun eine entsprechende Bußgeldanzeige.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Die tiefstehende Sonne und ein unübersichtlicher Pkw waren wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstag, gegen 18:30 Uhr, in der Straße Am Häsbach in der Obernauer Kolonie ereignete. Ein 65-jähriger VW-Fahrer musste aufgrund einer Fahrbahnverengung warten und wollte dann, um entgegenkommendem Verkehr besser durchlassen zu können, etwas zurücksetzen. Hierbei übersah er einen bereits hinter ihm stehenden 63-jährigen Motorradfahrer. Durch den Zusammenstoß stürzte dieser und zog sich leichte Abschürfungen zu. An dem Kraftrad und dem Pkw entstand zudem ein Schaden von jeweils mehreren hundert Euro.

Marihuanageruch überführt Fahrzeugführer

Marihuanageruch, glasige Augen und auffällige Pupillen überführten am Samstag, gegen 22:45 Uhr, einen 23-jährigen Fahrzeugführer in der Seidelstraße. Bei der durchgeführten allgemeinen Verkehrskontrolle des Mercedes-Fahrers zeigte sich dieser zunächst sehr nervös. Bei verschiedenen neurologische Tests waren dann Ausfallerscheinungen festzustellen und somit bestätigte sich der Verdacht eines zeitnahen Konsums von Betäubungsmitteln. Anschließend wurde die Weiterfahrt unterbunden und bei dem Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Sobald das Ergebnis der Blutuntersuchung feststeht, wird sich der Fahrer voraussichtlich aufgrund des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten müssen.

Ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss unterwegs

Alkoholgeruch überführte am Sonntag, gegen 04:20 Uhr, einen Fahrzeugführer in der Goldbacher Straße. Der 19-jährige Ford-Fahrer wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen und im Fortgang bestätige sich auf der Dienststelle ein Atemalkoholwert im Ordnungswidrigkeitenbereich. Auf Nachfrage bezüglich seines Führerscheines gab der Fahrer zunächst an, dass er diesen vergessen hätte. Die weitere Überprüfung durch die Beamten erbrachte jedoch die Erkenntnis, dass der Fahrer bislang noch keine Fahrerlaubnis erworben hatte. Neben der Fahrt unter Alkoholeinfluss wird nun auch eine Strafanzeige bezüglich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Kellerabteil aufgebrochen

Zu einem Einbruch in zwei Kellerabteile kam es am Samstag, gegen 18:10 Uhr, in der Schulstraße in Damm. Ein noch unbekannter Täter betrat das Mehrfamilienhaus und ging dort in den unverschlossenen Keller. Dort brach er zwei Kellerabteiltüren auf und entwendete eine eher ungewöhnliche Kombination an Gegenständen. Neben einem Staubsauger und einem Tennisschläger, fand der Täter wohl Gefallen an einem noch halb gefüllten Kasten Bier. Weiter verwüstete er die Abteile und hielt sich offensichtlich dort wohl auch längere Zeit auf. Beim Verlassen des Gebäudes hielt der Täter dann den Tennisschläger in der Hand und wollte sich auf ein Fahrrad setzen. Als ihn ein Zeuge dabei sah, lief der ca. 40 Jahre alte Mann in Richtung Mittelstraße davon. Die Auswertung der Spuren, die Ermittlung des Täters und letztlich die Frage ob genannte Gegenstände zusammen Verwendung finden sollten, wird nun durch die Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Aschaffenburg geklärt. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Fahrzeugbrand führt zu Fahrbahnbeschädigung

Heimbuchenthal. Aufgrund technischer Ursache kam es am Samstag, gegen 17:40 Uhr, auf der Staatsstraße 2308 zwischen Heimbuchenthal und Hobbach zu einem Fahrzeugbrand eines Volvo. Der 48-jährige Fahrer des mit Autogas ausgerüsteten Fahrzeuges musste während der Fahrt plötzlich Flammen im Heckbereich feststellen. Geistesgegenwärtig hielt er sofort an und verließ mit seiner Frau und seinem 7-jährigen Sohn sofort das Fahrzeug. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand und konnte auch durch die eingesetzten Feuerwehren Heimbuchenthal und Dammbach nicht mehr rechtzeitig vor dem vollständigen Ausbrennen und einem Totalschaden bewahrt werden. Neben dem Fahrzeugschaden von ca. 2.500 € wurde zudem die Fahrbahn durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Die Familie blieb unverletzt. >unser Bericht

Spiegelberührung mit anschließender Unfallflucht

Schaafheim. Zu einer Spiegelberührung im Begegnungsverkehr kam es am Samstag, gegen 20:00 Uhr, auf dem Aschaffenburger Weg. Eine 19-jährige Opel-Fahrerin war von Ringheim in Richtung Schaafheim unterwegs, als ihr ein unbekannter schwarzer Pkw auf ihrer Spur entgegen kam. Nachdem sich ein Zusammenstoß nicht mehr vermeiden ließ, entstand an ihrem linken Außenspiegel und der Fahrertüre ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne zu Halten. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-0 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/mkl