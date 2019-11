Jugendliche verschmieren Autos und Mauern in Mömlingen

Sachbeschädigungen an Pkw durch Farbschmierereien Mömlingen. Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen haben Beamte der PI Obernburg in Mömlingen aufnehmen müssen. Unbekannte, vermutlich Jugendliche, haben hier in der Nacht von Dienstag, 19.11. auf 20.11.19 einen Zug durch die Gemeinde gemacht und hierbei im Bereich der Weinbergstraße und dem Neuen Weg Autos diverse Schmierereien hinterlassen. Die „Vandalen“ hinterließen an mehreren Grundstücksmauern und Wänden in der Weinbergstraße, an einem Wohnmobil Im Neuen Weg , an einem Stromverteilerhaus und zwei Stromverteilerkästen ihre Farbspuren. Zur besagten Zeit war soll in Mömlingen eine mehrköpfige Gruppe von jungen Leuten unterwegs gewesen sein. Hier bittet die Polizei um Hinweise auf die Verdächtigen.

Graffiti

Klingenberg. Ein noch Unbekannter hat, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in der Weinbergstraße eine Garagenwand besprüht. Der Besitzer des Wohnhauses stellte am Mittwoch früh fest, dass die Garage mit einem ca. 50x70 cm großen Schriftzug „OTO“in neongelber Farbe versehen wurde. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 100 Euro.

Fahrzeug verkratzt

Elsenfeld. Ein noch unbekannter hat während der Frühschicht einen Pkw VW, der auf dem ICO-Parkplatz in der Elsenfeder Glanzstoffstraße abgestellt war, beschädigt. Der Täter ritzte rund um den orangefarbenen VW Polo Kratzer in X-Form in den lack. Weiterhin hinterließ er einen Zettel am Fahrzeug mit einem „Gruß von einer Dame, die dich nicht mag“. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Einbruch am Skilift

Mönchberg.Unbekannte sind in den letzten Tagen, zwischen Montag Abend und Mittwoch früh in eine alte Holzhütte am Mönchberger Skilift eingebrochen. Der Täter hebelte die Holztüre des Schuppens auf und suchte darin nach Verwertbarem. Mangels „Masse“ entstand lediglich Sachschaden an der Hütte in Höhe von ca. 100 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

kev/Polizei Obernburg