Jugendliche unter Drogeneinfluss in Marktheidenfeld

Gegen 20.00 Uhr fiel einer Polizeistreife eine Gruppe von Jugendlichen auf, die sich bei den Müllcontainern in der Tiefgarage aufhielten. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass vier Personen offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Ein 14-Jähriger hatte zuvor ein Tütchen mit Marihuana weggeworfen, welches aber bei der Absuche etwas später aufgefunden und sichergestellt wurde. Des Weiteren wurde bei einem 17-Jährigen unterhalb der Sitzabdeckung seines Kraftrads eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Die Jugendlichen wurden mit zur Dienststelle genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Eine Anzeige folgt.

Mit Marihuana unterwegs: Marktheidenfeld

Mit einer geringen Menge Marihuana war am Sonntagabend ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in der Mitteltorstraße unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde er gegen 21.15 Uhr angehalten. Dabei fanden die Polizeibeamten eine Packung Drehtabak sowie diverse Rauschgift-Utensilien und die geringe Menge Marihuana, welches sichergestellt wurde. Anzeige folgt.

Geparkter BMW zerkratzt: Markt Triefenstein

1500 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Täter an einem geparkten roten BMW X1 an. Der Wagen war am Sonntag von 14.30 bis 16.30 Uhr ordnungsgemäß abgestellt in der Klettstraße, als die beiden rechten Türen und der Kotflügel vorne rechts vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt wurden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Vandalismus im Wald: Hafenlohr

In der Zeit vom 19.10. bis 27.10.19 trieb vermutlich eine Gruppe von Jugendlichen ihr Unwesen am Waldweg entlang des Wachenbachs. Aus einem Hochsitz wurden die Sitzbretter herausgebrochen und ein weiterer Hochsitz mit roter und silberner Sprühfarbe verunstaltet. Auch Schilder des Zweckverbands Wasserversorgung, eine Sitzbank und mehrere Bäume/Felsbrocken wurden mit verschiedenen Schriftzügen besprüht. Der angerichtete Schaden wird mit mindestens 400 Euro angegeben. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fahrt unter Drogeneinfluss: Marktheidenfeld

Unter Drogeneinfluss war ein 22-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen unterwegs. Bei einer Nachfahrt auf dem Nordring fiel einer Polizeistreife gegen 07.15 Uhr die Fahrweise des Fahrers eines Audi A 6 auf, wobei er einmal zur Hälfte auf die Gegenfahrbahn kam und in den Kurven sehr ruckelig fuhr. Aus diesem Grund wurde der Mann auf der Bundesstraße 8 einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt und der Fahrer räumte auch ein, am Vortag einen Joint geraucht und daneben vor Fahrtantritt Bier getrunken zu haben. Daraufhin wurde das Fahrzeug verkehrssicher abgestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Eine Anzeige wird erstattet.

Polizei Marktheidenfeld/ienc