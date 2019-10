Jugendliche nach Sachbeschädigung in Aschaffenburg in Gewahrsam

Vor Ort konnten die Beamten den abgetretenen Mülleimer feststellen. Weiterhin wurde festgestellt, dass ein alkoholisierter junger Mann, auf den die Personenbeschreibung zutraf, auf ein in der Nähe befindliches Baugerüst kletterte. Als er von dort heruntergeholt und zur Dienststelle verbracht werden sollte, widersetzte sich der 17-jährige den Maßnahmen und versuchte sich loszureißen. Daraufhin musste er mittels unmittelbarem Zwang zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei versuchten die Begleiter des Jugendlichen die Maßnahmen der Beamten zu stören. Hierbei tat sich ein weiterer, ebenfalls alkoholisierter 17-jähriger besonders hervor, der immer wieder auf die Beamten zuging und mit einer brennenden Zigarette bedrohte. Als er mehreren Platzverweisen nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen.

Unfallflucht - geparkter Mercedes im Parkhaus angefahren

Bereits am Freitagnachmittag, in der Zeit von 17.30 bis 19.05 Uhr, wurde im Parkhaus in der Löherstraße ein grauer Pkw Mercedes, vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern.

Jugendliche beim Ladendiebstahl erwischt

In einem Bekleidungsgeschäft in der City-Galerie wurden am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, zwei 16-jährige Jugendliche vom Ladendetektiv erwischt, wie sie versuchten zwei hochwertige Jacken im Wert von 600 Euro in einer mitgebrachten Tasche zu entwenden. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde dann festgestellt, dass gegen einen der Jugendlichen bereits ein Hausverbot erteilt und dieser aus einer hessischen Jugendeinrichtung abgängig war. Dieser wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und wieder in die Einrichtung zurückgebracht. Beiden Jugendlichen wurde erneut ein Hausverbot erteilt.

Sachbeschädigungen an Pkw

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Breslauer Platz an einem VW Polo der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigt. Schaden 200 Euro.

Beide Seiten eines Skoda Oktavia wurden, ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Mühlstraße zerkratzt. Hier beläuft sich der Schaden auf 3.000 Euro.

Diebstahl von Lebensmitteln aus Pavillon

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am frühen Sonntagmorgen, gegen 02.50 Uhr, wie zwei 25- und 32-jährige Männer tütenweise Lebensmittel aus einem Pavillon für italienische Spezialitäten, welcher sich in der Haupthalle des Hauptbahnhofes befand, raustrugen und zu einem Ablageort am Kapuzinerplatz verbrachten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Diese konnte dort die beiden Männer antreffen. Da der 25-jährige sich sehr aggressiv den Beamten gegenüber verhielt, musste er gefesselt werden. Der 32-jährige räumte dagegen die Diebstähle ein. Beide wurden zur Dienststelle verbracht. Aufgrund seiner Aggressivität wurde der 25-jährige für den Rest der Nacht in einer Verwahrzelle untergebracht. Der 32-jährige konnte nach der Sachverhaltsaufnahme wieder entlassen werden. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 500 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw

Mainaschaff. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Mainparkstraße an einem geparkten Pkw Fiat 500 die Beifahrerseite zerkratzt. Schaden 1.000 Euro.

Sachbeschädigungen an Behälter und Verkehrszeichen

Großostheim, OT Pflaumheim. Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, wurde ein Behälter für Hundekot in der Straße Zur Welzbachhalle angezündet. Ein weiterer Behälter wurde in Großostheim an der Dreschhalle ebenfalls angezündet. Beide Brände konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden. An beiden Tatorten wurde zusätzlich noch jeweils ein Verkehrsschild beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2.500 Euro. Hinweisen zufolge soll sich in der Nähe der Tatorte ein Personengruppe laut und auffällig verhalten haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern in den oben geschilderten Fällen geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2231 in Verbindung.

