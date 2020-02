Jugendliche in Rottenberg betrunken vom Pedelec gestürzt - 17-Jähriger schwer verletzt

Dabei befand sich eine 16-jährige Jugendliche widerrechtlich als Mitfahrerin auf dem Gepäckträger. Beide waren stark alkoholisiert. Da die Straße in diesem Bereich ein starkes Gefälle aufwies, wodurch das Fahrrad eine hohe Geschwindigkeit erreichte, kamen die beiden Jugendlichen beim Überfahren einer Bodenwelle zum Sturz. Der 17-Jährige stürzte über das Lenkrad mit dem Kopf auf die Fahrbahn, während die 16-Jährige seitlich vom Fahrrad stürzte. Dabei zog sich der 17-Jährige schwere Gesichtsverletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum Aschaffenburg geflogen werden. Die 16-Jährige wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und zog sich Schürfwunden an den Beinen zu. Beim Fahrer wurde durch die Polizei im Klinikum eine Blutentnahme angeordnet. Inwieweit der 17-Jährige das Elektrofahrrad berechtigt führte, wird noch ermittelt. Der Schaden an dem Fahrrad beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Unfallflucht - geparkter Ford beschädigt

Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 17 bis 17.20 Uhr, wurde ein Pkw Ford Focus, der auf dem unteren Parkdeck eines Einkaufmarktes in der Würzburger Straße geparkt war, von einem anderen Fahrzeug angefahren und an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 800 Euro zu kümmern.

Vorfahrt missachtet - Frontalzusammenstoß

Am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, befuhr der Fahrer eines Pkw Hyundai die Mainaschaffer Straße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Linkstraße wollte er nach links in diese Abbiegen. Dabei übersah er jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden, in Richtung Mainaschaff fahrenden, Pkw BMW und kollidierte mit diesem frontal im Kreuzungsbereich. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Da an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen, wurde die Feuerwehr Aschaffenburg zur Straßenreinigung hinzugezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro.

Diesel aus LKW-Tank entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden aus dem unverschlossenen Tank eines Sattelzuges, der in der Dieselstraße im Stadtteil Strietwald abgestellt war, ca. 400 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

