Jugendliche beim Gleisüberqueren erwischt

Im Allgemeinen bringen sich Gleisgänger durch ihr Verhalten in größte Lebensgefahr, weil herannahende Züge oftmals spät oder gar nicht wahrgenommen werden.

Fahren trotz Führerscheinbeschlagnahme

Großwallstadt: Am 29.06.2019 gegen 03.00 Uhr wurde ein Pkw aus dem Odenwaldkreis einer Verkehrskontrolle im Bereich Großwallstadt unterzogen. Der 31-jährige Fahrer konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Er räumte schließlich ein, dass sein Führerschein vor kurzem beschlagnahmt wurde. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Parkverstöße am Mainufer

Wörth am Main: Am Freitagabend wurden mehrere parkende Fahrzeuge auf einer Wiese am Mainufer in Wörth festgestellt. Gegen die Fahrzeughalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Bayer. Naturschutzgesetz erstattet.

Haschisch mitgeführt

Obernburg: Am Freitagnachmittag wurde in der Bergstraße eine Personenkontrolle durchgeführt. Im Laufe der Kontrolle konnten bei einem 20-jährigen und einem 19-jährigen geringe Mengen Haschisch sichergestellt werden.

Diebstahl im Schwimmbad

Großwallstadt: Am Donnerstag zwischen 16.00 Uhr - 20.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl im Freibad Großwallstadt. Aus dem Rucksack einer 16-jährigen wurde eine Bauchtasche mit diversen Schlüsseln, Bargeld und Personalausweis entwendet.

vd/Polizei Obernburg