Jugendliche bedroht und geschlagen in Gemünden

Zwei Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verbrachten zusammen mit einer Gruppe Jugendlicher den Abend neben dem Spielplatz an der Duivenallee. Als gegen 00.15 Uhr zwei junge Frauen und zwei Männer im Alter von 18 bis 21 Jahren ihr Auto auf dem dortigen Parkplatz abstellen wollten, wurden sie von zwei 18- und 19-jährigen Männern aus der Gruppe angesprochen und bedroht. Nach einer kurzen Diskussion wurden die

beiden Männer die ihr Auto abgestellt hatten, zu Boden geschlagen und getreten. Sie wurden hierbei leicht verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Köperverletzung und Bedrohung.

Wildunfall: Gemünden

Am Sonntagabend um 20.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Auto-Fahrer von Wiesenfeld in Richtung Massenbuch. Kurz vor Massenbuch kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Auto-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wild frontal. Das Reh verstarb. Am VW Passat entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Auto war nicht versichert: Gemünden

Im Rahmen einer Streifenfahrt wurde am Sonntagmittag gegen 14.25 Uhr in Schönau, im Begegnungsverkehr, ein Opel Corsa ohne Kennzeichen festgestellt. Das Auto wurde daher zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei gestand der 24-jährige Fahrer ein, dass er das Fahrzeug nur wenige Meter auf einen Privatgrund überführen wollte. Gegen den Fahrer wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz erstattet.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Gemünden

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in die St.-Bruno-Straße gerufen. Hierbei wurde im Rahmen einer Personenkontrolle eine kleine Menge Cannabis aufgefunden. Der 17-jährige Besitzer wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel angezeigt.

Anzeige wegen Körperverletzung: Karsbach

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr schlug ein 25-jähriger Mann einem 24-jährigen Bekannten aufgrund einer WhatsApp-Nachricht, über die er sich geärgert hat, mit der Hand aufs Ohr. Der Geschädigte wurde hierdurch verletzt. Er begab sich deshalb in ärztliche Behandlung. Den 25-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung.

Aluteile entwendet: Aura

Ein 41-jähriger Mann hatte auf seinem Grundstück in der Siedlungsstraße Aluteile von ausgebauten Fenstern gelagert. Am Samstagmittag gegen 14.45 Uhr wurde ein Fiat-Laster mit FD-Kennzeichen neben den Aluteilen geparkt. Der Beifahrer stieg aus und lud die Altmetallteile ein. Der Vorfall wurde durch Nachbarn beobachtet, welche den Firmeninhaber verständigten. Dieser zeigte den Diebstahl bei der Polizei an. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 40 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahl gegen den Fahrer des Klein-Lasters.

Mauer geschädigt und geflüchtet: Gemünden

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurde die Außenmauer eines Anwesens in der Merckstraße beschädigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Schaden durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer verursacht wurde, denn unmittelbar neben dem Anwesen verläuft die Umleitungsstrecke nach Rieneck. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro geschätzt.

Geparkten VW Polo beschädigt: Gemünden

Am Freitagmittag hatte ein 41-jähriger Auto-Fahrer seinen silberfarbenen VW Polo in der Mühltorstraße am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Schönau geparkt. Bei seiner Rückkehr am Samstagmittag stellte er einen Kratzer am linken vorderen Radlauf fest. Der Sachschaden wird auf circa 100 Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Rückwärtsfahren Auto touchiert: Gemünden

Am Samstag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Geländewagen die Mühltorstraße ortsauswärts. Beim Vorbeifahren an geparkten Autos kam ihm ein Auto entgegen. Da es für eine gemeinsame Durchfahrt zu eng war, hielten beide Fahrzeugführer an. Der 19-jährige Fahrer des Geländewagens wollte deshalb sein Fahrzeug langsam zurücksetzen und übersah dabei einen zwischenzeitlich hinter ihm stehenden Kradfahrer. Er stieß mit der Heckstoßstange gegen den Vorderreifen des Krades. Am Krad entstand augenscheinlich kein Schaden. Am Auto wird der Schaden auf circa 100 Euro geschätzt.

Polizei Gemünden/ienc