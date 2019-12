Jagdwilderei im Spessart bei Bischbrunn

Beide saßen auf unterschiedlichen Hochsitzen, als gegen 18.08 Uhr ein Schuss zwischen den beiden Ansitzeinrichtungen fiel.

Beide dachten, dass der jeweils andere geschossen hätte. Kurze Zeit später bemerkte der eine Jäger Taschenlampenschein in der Nähe seines Sitzes. Bei einer Nachschau am Samstag konnte an einem Hochsitz genau zwischen den beiden Ansitzeinrichtungen der Jäger frische Spuren festgestellt werden.

Die Polizei ist in diesem Fall auf sachdienliche Hinweise der Bevölkerung angewiesen. Wer hat im Bereich der Staatsstraße 2312, zwischen Breitsol und Torhaus Aurora, am Freitag, den 20.12.2019, zwischen 16.00h und 19.00h verdächtige Personen und/oder

Fahrzeuge festgestellt? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer: 09391-98410

Fahrrad entwendet

Markheidenfeld, LKR Main-Spessart

Am Freitag stellte der Besitzer eines lila/violetten Damenrades dieses zwischen 16:30 - 17 Uhr in der Mitteltorstraße in Marktheidenfeld ab. In diesem Zeitraum wurde das unversperrte Fahrrad durch eine bislang unbekannte Person entwendet. Der Beuteschaden beträgt ca. 20 Euro.

Hinweise zu dem Diebstahl bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer: 09391-98410

Schlangenlinienfahrer deutlich alkoholisiert

Marktheidenfeld, LKR Main-Spessart.

Am Freitag gegen 17:20 Uhr wurde der PI Marktheidenfeld ein Schlangenlinienfahrer mitgeteilt, welcher mit seinem Pkw über die alte Mainbrücke in Richtung Stadtmitte fuhr. Eine anschließende Kontrolle ergab dann schnell den Grund für die Fahrauffälligkeiten des 68 jährigen Fahrers aus Kreuzwertheim. Da den kontrollierenden Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegenschlug, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,86 Promille ergab. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Stromverteilerkasten umgefahren und geflüchtet

Marktheidenfeld, OT Altfeld, LKR Main-Spessart

Am Samstag gegen 16:15 Uhr wurde in Altfeld auf der Verlängerung der Straße „Am Schlossfeld“ ein am Feldrand stehender Stromverteilerkasten festgestellt, welcher durch eine bislang unbekannte Person komplett umgefahren wurde. Die freiliegenden Kabel mussten durch einen Mitarbeiter des Betreibers gesichert werden, der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer: 09391-98410

