Jäger in Frammersbach mit Waffe, aber ohne Nachweise unterwegs

Der Mann gab an, auf dem Heimweg von der Jagd zu sein. Da er jedoch weder Waffenbesitzkarte, Jagdschein noch Personalausweis vorzeigen konnte, wurden seine Waffe und die Munition zunächst sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Waffengesetz.

Unfallflucht

Lohr .Am frühen Samstagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in der Vorstadtstraße zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Auf Höhe der Rodenbacher Straße fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher zu weit mittig, sodass es zur Spiegelberührung seines Fahrzeugs mit dem Pkw VW Golf der 63-jährigen Geschädigten kam. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am beschädigten linken Außenspiegel der Golf-Fahrerin wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Polizei Lohr sucht nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/87410.

Müll verbrannt

Frammersbach. Am Samstagvormittag wurde in Frammersbach in der Spessartstraße hinter einem Wohnanwesen ein Feuer festgestellt, bei dem auch gelbe Säcke, Möbel und ein Teppich verbrannt wurden. Den 61-jährige Nachbar des Grundstücksinhabers, der angab, dass es sich um sein Feuer handelt, erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Polizei Lohr/mkl