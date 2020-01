800 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall im Begegnungsverkehr in der Burgstraße. Der 46-jährige Fahrer eines Sattelzugs fuhr gegen 7:45 Uhr in Richtung Billingshausen und geriet in einer scharfen Linkskurve mit mehr als der Hälfte seines Zuges auf die Gegenfahrspur. Der entgegenkommende 20-jährige Fahrer eines Opel Corsa konnte aufgrund der örtlichen Gegebenheit nicht nach rechts ausweichen, weshalb es zu seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Gegen den ausländischen Sattelzugfahrer wurde wegen Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot mit Unfall eine Sicherheitsleistung in Höhe von 128,50 Euro erhoben.

Polizei Marktheidenfeld/xere