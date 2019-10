In der Leitplanke gelandet

Die 35-jährige Frau fuhr um 21.45 Uhr von Dörnsteinbach kommend in Richtung Niedersteinbach. Nach ihren Angaben wollte sie auf der nassen Straße einem Reh nach rechts ausweichen und geriet deshalb in den Grünstreifen. Sie touchierte die dortige Leitplanke, dreht sich um 90 Grad und schlug erneut in der Leitplanke ein. Fazit: Opel im Frontbereich beschädigt (5.000 Euro) und 4 Leitplankenfelder in Mitleidenschaft gezogen (3.000 Euro). Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Vorfahrtsunfall mit zwei Leichtverletzten

Mömbris: Bei einem Vorfahrtsunfall bei Mömbris wurden am Donnerstagnachmittag zwei Personen leicht verletzt, der Gesamtschaden summiert sich auf knapp 40.000 Euro. Gegen 14 Uhr wollte ein 91-jähriger VW-Fahrer von der Staatstraße 2309 nach links auf die vorfahrtsberechtigte Staatstraße 2305 in Richtung Mömbris abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Sprinter eines 28-jährigen Mannes, der in Richtung Schimborn fuhr. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich wurde der VW um 180 Grad gedreht und prallte gegen den Seat einer 30-jährigen Frau. Diese stand an der Einmündung neben dem VW und wollte nach rechts in Richtung Schimborn abbiegen. Der VW-Fahrer und der Sprinter-Fahrer erlitten leichte Verletzungen im Bereich des Oberkörpers. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Der VW und der Sprinter mussten abgeschleppt werden.

Einbruch in Rohbau - Zeugen gesucht

Kahl: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen Unbekannte in einen Rohbau in der Forststraße ein. Sie erbeuteten dabei Werkzeugmaschinen im Wert von 10.000 Euro.

Die Täter waren gewaltsam über eine Stahlbautür im Kellerbereich in den Rohbau eingedrungen. Dort fielen ihnen 15 elektrische Werkzeugmaschinen einen Sanitärfirma in die Hände. Es ist zu vermuten, dass die erbeuteten Maschinen mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

