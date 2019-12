In Zellingen mit Auto in Graben gerutscht

Am Montag kam gegen 08.35 Uhr ein 26-jähriger Autofahrer zwischen Duttenbrunn und Zellingen im Auslauf einer Rechtskurve ins Schleudern und landete mit seinem Auto im Straßengraben. Bei dem Unfall entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro.

Fünf Minuten später kam an der gleichen Stelle eine 49-jährige Frau, welche mit ihrem Auto ebenfalls in Richtung Zellingen unterwegs war, ins Schleudern und rutschte dabei in den rechten Straßengraben. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An dem Farzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 3500 Euro.

Die Polizeibeamten wurden am Unfallort von 15 Helfern der Freiwilligen Feuerwehren aus Duttenbrunn und Urspringen unterstützte.

Beim Parken Baum beschädigt: Karlstadt

In Karlstadt wurde im neu ausgewiesenen Gewerbegebiet am Hirschfeld im Laufe des letzten Wochenendes, vermutlich durch ein dort rangierendes Fahrzeug, ein Baum beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des von der Stadt Karlstadt auf 140 Euro bezifferten Schadens zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallverusacher unter Tel.: 09353/97410.

