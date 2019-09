In Wohnmobil bei Weibersbrunn eingebrochen

Die Tatzeit erstreckt sich auf den Zeitraum zwischen 2.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Der Täter verschaffte sich Zutritt zum Führerhaus des Wohnmobils, welches auf der Tank- und Rastanlage Spessart Süd an der BAB 3 in Richtung Passau abgestellt war und entwendete aus einer Tasche das Bargeld. Er konnte unerkannt flüchten, während drei Personen in den Schlafräumen des Wohnmobils nächtigten.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 06021/857-1732 zu melden.

Polizei Unterfranken/ienc