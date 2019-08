In Rieneck Tisch am Musikheim in Brand gesetzt

Die Holzbank war erst vor kurzem von den „Lääwer-Weibern“ aus Rieneck gespendet und aufgestellt worden. Der Sachschaden wird auf circa 3000 Euro beziffert.

Wer hat diesbezüglich etwas beobachtet? Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Rangieren Auto übersehen: Gemünden

Am Dienstagabend gegen 20.25 Uhr rangierte der 39-jährige Fahrer eines Mitsubishi Outlander an einer Tankstelle in der Karlstadter Straße. Hierbei stieß er gegen einen Audi. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden - Beim Ausparken Anhänger touchiert: Gemünden

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr wollte eine 52-jährige Auto-Fahrerin auf dem Parkplatz Lindenwiese ausparken. Dabei touchierte sie einen dort geparkten und mit Schrott beladenen Anhänger. Am Anhänger entstand kein Schaden; am BMW wird der Schaden allerdings auf circa 5000 Euro geschätzt.

Polizei Gemünden/ienc