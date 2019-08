In Poststützpunkt in Schöllkrippen eingebrochen

Die Täter versuchten zuerst die Eingangstüre aufzuhebeln. Als sie daran scheiterten, hebelten die unbekannten Täter schließlich ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter auf der Suche nach Bargeld die Schreibtische der Postmitarbeiter. Es entstand am Gebäude ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Kahl am Main, Lkr. Aschaffenburg. In der Zeit von Samstag, 10:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde ein am Campingplatz in Kahl geparkter Pkw Hyundai einer 30jährigen Frau angefahren. Der Unfallverursacher hatte den Hyundai mit seinem Pkw Kia offenbar beim Einparken mit der Fahrzeugseite gestreift und seinen Pkw anschließend hinter dem Hyundai abgestellt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt.

Geparkten Pkw angefahren

Betäubungsmittel aufgefunden

Alzenau, OT Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Samstagabend, gegen 19:30 Uhr stellte eine Streifenbesatzung der PI Alzenau bei einer Personenkontrolle in der Bezirksstraße Marihuanageruch bei einem 17jährigen fest. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, Konsumutensilien sowie Zigaretten feststellen. Den 17jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei Alzenau/mkl