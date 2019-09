In Obernburg in den Gegenverkehr gerutscht

Am Freitagmittag gegen 11.35 Uhr wurde die Polizei Obernburg zu einem Verkehrsunfall auf die Bundesstraße 426 zwischen Mömlingen und Obernburg gerufen. Kurz vor Obernburg kam ein 18-jähriger mit seinem Wagen in einer Kurve auf der regennassen Fahrbahn, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ein dahinter fahrender Pkw konnte noch ausweichen, wurde aber von Fahrzeugteilen getroffen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Entgegenkommenden Wagen in Elsenfeld übersehen

Elsenfeld - Am 27.09.2019 gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der Staatsstraße 2309 an der Kreuzung zum Forstweg/Dammsfeldstraße ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 18-jähriger kam mit seinem Audi aus Richtung Obernburg gefahren und wollte an der Ampel bei Grünlicht nach links in den Forstweg abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden VW Golf eines 57-jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 9000,00 EUR.

Garage im mömlingen aufgebrochen - Fahrrad gestohlen

Mömlingen - In der Straße „Am Ziegelrain“ wurde von Donnerstag auf Freitag die Garage eines Einfamilienhauses aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter entwendete aus der Garage ein CUBE Mountainbike „Tonopah Pro black“ im Wert von ca. 2000,00 EUR.

Weiterer Fahrraddiebstahl in Mömlingen

Mömlingen - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ereignete sich in der Straße „Am Ziegelrain“ ein weiterer Fahrraddiebstahl. Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses wurde ein Mountainbike der Marke SPECIALIZED, Typ „Epic HT“ Farbe schwarz/weiß, im Wert von ca. 1600,00 EUR entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg