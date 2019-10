In Möbelgeschäft in Großheubach eingebrochen

Er hebelte die Haupteingangstür auf und entwendete im Verkaufsraum zwei Kassen, in denen sich geringe Bargeldbeträge befanden.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 750 Euro.

Körperverletzung

Amorbach - am 19.10.2019 gegen 19.25 Uhr kam es in der Boxbrunner Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich entgegen kamen und auf dem Gehweg anrempelten. Es kam zu einem Wortgefecht, bis einer der Männer dem anderen einen Kopfstoß verpasste. Der Täter lief mit seinem Begleiter in Richtung Innenstadt weiter. Der Geschädigte musste sich seine Verletzung im Gesicht vom RK behandeln lassen.

Polizei Miltenberg/mkl