In Gartenbaubetrieb in Karlburg eingebrochen

Der Einbrecher hebelte ein Fenster des Gebäudes auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Dort durchsuchte der Täter den Büroraum, bevor er mit einer aufgefundenen Geldkassette mit ca. 350 Euro Inhalt wieder das Weite suchte.

Die Polizeiinspektion Karlstadt hat im vorliegenden Fall die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Fahrertüre verkratzt

Karlstadt. Eine böse Überraschung erlebte am Freitagvormittag (04.10.) gegen 10:30 Uhr ein 41-jähriger VW-Fahrer, als er nach 90 minütiger Abwesenheit wieder zu seinem Touran kam, den er auf dem Mainparkplatz in der Mainkaistraße in Karlstadt ordnungsgemäß abgestellt hatte.

Ein derzeit noch unbekannter Täter hatte den besagten Zeitraum genutzt und die Fahrertüre des Pkw mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

Ohne Zulassung und Fahrerlaubnis unterwegs

Karlstadt-Laudenbach. Bei einer Probefahrt wurde am Samstagmittag (05.10.) in Laudenbach ein KTM-Fahrer ertappt, der auf seinem nicht zugelassenen Bike in der Heldstraße unterwegs war.

Die Beamten der Karlstadter Polizei stellten bei der Kontrolle des Kraftrades fest, dass der Fahrer neben der fehlenden Zulassung nicht im Besitz der erforderlichen

Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Verkehrsstraftaten geführt, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Kennzeichensatz gestohlen

Arnstein/Lkr. Main-Spessart. Im Verlauf der letzten Woche (28.09.-05.10.) wurden in der Schweinfurter Straße in Arnstein von einem geparkten Ford Focus beide amtliche Kennzeichen entwendet. Der Eigentümer des Pkw hatte den Diebstahl am Samstagnachmittag (05.10.) gegen 18:30 Uhr bemerkt und den Vorfall sofort zur Anzeige gebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.