In Duttenbrunn von der Fahrbahn geschleudert

Das Auto kam dabei nach links von der Fahrbahn ab, überquerte einen Straßengraben und stieß in der angrenzenden Wiese gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

Fahrbahn durch Diesel verunreinigt

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Bei der Fahrt vom Bahnhof Retzbach in Richtung Karlstadt bemerkte ein 62-jähriger Mann am Dienstag gegen 8.50 Uhr einen Leistungsverlust an seinem Pkw. Der Mann fuhr deshalb über Himmelstadt nach Zellingen zu einem Autohaus um sein Auto überprüfen zu lassen. Dort wurde festgestellt, dass eine Dieselleitung defekt war und auch Kraftstoff auslief. Eine anschließende Überprüfung der Fahrtstrecke ergab, dass die regennasse Fahrbahn durch das ausgelaufene Diesel so rutschig war, dass die zuständige Straßenmeisterei, mit Unterstützung der Helfer der örtlichen Freiwilligen Feuerwehren, die Fahrbahn reinigen musste.

Parkplatzrempler

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Ein 57-jähriger Mann und eine 72-jährige Frau parkten am Dienstag gegen 9.45 Uhr in Karlstadt, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Würzburger Straße, gleichzeitig rückwärts aus gegenüberliegenden Parklücken aus. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1700 Euro.

Vorfahrt missachtet

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Eine 46-jährige Autofahrerin übersah am Dienstag gegen 14.55 Uhr in Karlstadt beim Einbiegen von der Gemündener Straße in die Ringstraße den dort fahrenden Pkw einer 43-jährigen Frau. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei an den Autos ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

Spiegelklatscher

Schwebenried, Lkr. Main-Spessart. Zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel kam es am Dienstag gegen 16.10 Uhr bei zwei Pkw, die sich auf der Staatsstraße zwischen Schwebenried und Vasbühl entgegenkamen. Bei dem Unfall wurden die beiden Außenspiegel der Fahrzeuge komplett abgerissen, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500 Euro.

Leitplanke touchiert

Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Ein 58-jähriger Autofahrer kam am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit seinem Pkw zwischen Karlburg und Wiesenfeld in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei drei Leitplankenfelder. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1700 Euro.

