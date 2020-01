Im Rausch Fahrradgefahren

In den frühen Morgenstunden des Sonntags fuhr ein 20-jähriger Radfahrer in Schlangenlinien In den Seegärten und wurde deswegen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Radfahrer deutlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daraufhin wurde er im Klinikum Erlenbach einer Blutentnahme unterzogen. Den Radfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Kennzeichen geklaut

Miltenberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an einem im Unteren Steigeweg abgestellten Auto der Marke Mercedes das vordere Kennzeichen entwendet. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 zu melden.

Mehrfache Sachbeschädigung an Reitverein

Kleinheubach. Seit Beginn diesen Jahres ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen auf der Anlage des Reitvereins Miltenberg und Umgebung eV am Felsenkeller. Hier wurde unter anderem die Bedampfungsanlage, sowie der Schlepper des Vereins angegangen und beschädigt, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 zu melden.

