Im ICE bei Würzburg: Rucksack mit 14.000 Euro liegengelassen

Riesenglück hatte am Sonntag eine chinesische Geschäftsfrau. Sie ließ im ICE von Dortmund nach Würzburg beim Aussteigen ihren Rucksack liegen. Inhalt laut Pressebericht der Bundespolizei: 14 000 Euro und weitere Wertsachen. Nachdem die Beamten um 13.30 Uhr eine Zugbegleiterin informiert hatten, fand sie den Rucksack und schickte ihn mit dem nächstmöglichen Zug nach Würzburg. Am Abend nahm die 43-Jährige dann wieder sichtbar glücklich ihren Rucksack in Empfang. Darin noch die 14.000 Euro, zahlreiche Kreditkarten und chinesisches Bargeld.

Ralph Bauer