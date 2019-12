Im Aschaffenburger Roßmarkt: VW-Fahrer überrollt Fuß eines Passanten

Vor einer Bar wollte der Mann mit seinem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt fahren, wobei er dem 28-Jährigen über den Fuß fuhr und diesen dadurch leicht verletzte. Danebenstehende Freunde des jungen Mannes bekamen die Situation mit und zerstörten nach einer kurzen Diskussion mit dem Fahrer das Rücklicht des Fahrzeuges, indem sie gegen den VW traten. Erst durch die hinzugezogenen Streifen konnte die Situation beruhigt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Den Fahrer des VWs erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Stadt Aschaffenburg

Pkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Kind

Am Samstagabend kam es in der Steubenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 13-jährigen Fußgänger und einem Opel-Fahrer. Aus bisher ungeklärten Ursachen erwischte der 60-jährige Fahrzeugführer den auf dem Gehweg laufenden Jungen, woraufhin dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß erkundigte sich der Fahrer zwar nach dem Jungen, fuhr jedoch umgehend weiter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Erst im Nachgang konnte der Unfall durch den Jungen und dessen Mutter bei der Polizei gemeldet werden. Da Beiden der Opel-Fahrer namentlich bekannt war, ermittelt die Polizei nun gegen den Mann wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Zwei Unfallfluchten nach Zusammenstoß mit geparkten Pkws

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde zunächst der rote Suzuki Swift einer 53-jährigen Fahrzeughalterin, der in der Weißenburger Straße geparkt war, beschädigt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer blieb augenscheinlich am Heck des Suzukis hängen und entfernte sich von der Örtlichkeit ohne weitere Feststellungen zu seiner Person zu ermöglichen. Weiterhin wurde von Freitag auf Samstag der rote KIA einer 21-jährigen Fahrzeughalterin in der Kurmainzer Straße beschädigt. Gegen 23:00 Uhr verließ diese ihren am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und konnte am nächsten Morgen eine Beschädigung des vorderen Kotflügels feststellen. Der Schaden beläuft sich in beiden Fällen auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun gegen die noch unbekannten Täter wegen Unfallflucht.

Zeugen, die zum den o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß mit alkoholisiertem Pkw-Fahrer

Am Samstagmorgen kam es auf der Kreuzung Schönbornstraße / Weichertstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Mitsubishi und dem entgegenkommenden BMW. Der 37-jährige Fahrer des Mitsubishis wollte von der Weichertstraße kommend nach links in die Schönbornstraße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt des entgegenkommenden BMW-Fahrers, der die Schönbornstraße geradeaus überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden die Beifahrerin des Unfallverursachers, sowie der 24-jährige Fahrer des BMWs und dessen Beifahrerin leicht verletzt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mitsubishi-Fahrer deutlich alkoholisiert war. Da ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert ergab, der deutlich über der erlaubten Höchstgrenze lag, musste sich der Mann einer Blutentnahme auf der Dienststelle unterziehen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf einen niedrigen, fünfstelligen Betrag. Den Mitsubishi-Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch.

Zwei Körperverletzungsdelikte in der Innenstadt

In den frühen Morgenstunden des Samstages gerieten zwei alkoholisierte Personengruppen in der Würzburger Straße aneinander und stritten sich lautstark. Im weiteren Verlauf schlug ein 33-Jähriger einem 26-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Taxi, konnte jedoch wenig später von der Polizei gestoppt werden. Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde ein anderer alkoholisierter Beteiligter aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten, weshalb dieser in Gewahrsam genommen wurde. Der 26-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Den Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es einer Diskothek, erneut in der Würzburger Straße, zu einer Körperverletzung zwischen zwei alkoholisierten 23-Jährigen. Bei dem Streit schlug einer der Beiden dem Anderen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zur ärztlichen Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht wurde. Auch diesen Täter erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Flüchtige Ladendiebin durch Ladenmitarbeiter gestellt

Am Samstagabend wurde in einer Drogerie-Filiale in der Herstallstraße eine 56-jährige Frau von einem Angestellten beobachtet, wie diese Ware in ihrer Tasche deponierte, nachdem sie den Strichcode von den Produkten entfernt hatte. Anschließend verließ sie den Laden ohne die Artikel zu bezahlen. Der Angestellte konnte der Frau jedoch folgen und sie kurze Zeit später der alarmierten Streifenbesatzung übergeben. Die Polizei ermittelt nun gegen die Diebin wegen Ladendiebstahls.

Kreis Aschaffenburg

Alkoholisierter VW-Fahrer gestoppt

Großostheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte in der Stockstädter Straße ein VW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 39-jährigen Fahrer fest, weshalb ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Da dieser einen deutlich überhöhten Alkoholwert ergab, wurde der Mann zur Dienststelle verbracht. Dort musste er sich einer Blutentnahme stellen. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Mann entlassen, die Weiterfahrt wurde ihm jedoch untersagt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei ermittelt gegen flüchtigen Unfallbeteiligten

Bessenbach. Am Samstagnachmittag, gegen 18:15 Uhr, touchierte in einer Rechtskurve auf der ST 2312 in Fahrtrichtung Oberbessenbach der Fahrer eines schwarzer Pkws den VW-Polo der 42-jährigen Geschädigten. Der Fahrer soll in der Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen und an dem VW hängengeblieben sein. Anschließend soll er die Unfallörtlichkeit verlassen haben ohne Feststellungen zu seiner Person ermöglicht zu haben. Der Sachschaden am Pkw der Frau beläuft sich auf einen niedrigen, vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Unfallflucht.

Zeugen, die zum o.g. Sachverhalt Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

