Illegale Müllentsorgung im Wald

Am Freitagmorgen wurde der Abfall im Wasserschutzgebiet entdeckt. Darunter befanden sich unter anderem Kühlschränke, Kanister, Reifen, Farbbehälter, Lebensmittel und diverse Müllsäcke. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis: Kripo Hanau warnt vor unseriösen Hilfsangeboten

Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise warnt die Kriminalpolizei in Hanau vor möglicherweise unseriösen Hilfsangeboten, die unter anderem in sozialen Netzwerken angeboten werden. Mitunter wurden auch schon entsprechende Zettel in Briefkästen vorgefunden. Mit diesen auf den ersten Blick vermeintlich gut gedachten Angeboten werden in erster Linie ältere Menschen angesprochen. Die Urheber dieser Schreiben geben sich oft als angebliche Nachbarn aus, welche ihre Unterstützung anbieten und Einkäufe erledigen oder aber auch bei der Bank Geld abheben wollen. Den Fachleuten des Kommissariats für Betrugsdelikte liegen Erkenntnisse vor, dass es bei diesen Angeboten nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Betrüger wittern hier wohl eine Chance, aus der aktuellen Pandemie-Situation Profit zu schlagen und hilfsbedürftige Mitbürger zu schädigen. Die Kripo rät daher, mit solchen Aufträgen nur solche Personen zu betrauen, die Sie persönlich kennen und denen Sie absolut vertrauen können. Machen Sie Fremden gegenüber niemals Angaben zu persönlichen Daten oder Besitzverhältnissen!

stru/ Quelle: Polizei Offenbach