Illegale Müllablagerungen in Gemünden-Schaippach

Es handelt sich um ca. 2 Kubikmeter Hausmüll, Kleider und diversem Elektroschrott, welcher jetzt von den Mitarbeitern der Dorfgemeinschaft entsorgt werden muss.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Vorfahrt missachtet

Lohr am Main, OT Rodenbach. Am Montag gegen 18.40 Uhr wollte eine 32-jährige Mitsubishi-Fahrerin von der Riedstraße nach rechts auf die vorfahrtsberechtigte Rodenbacher Straße abbiegen. Gleichzeitig wollte ein 50-jähriger Radfahrer von der Rodenbacher Straße in Fahrtrichtung Lohr nach links mit dem Fahrrad auf den Fahrradweg hinter der Riedstraße einbiegen. Hierzu fuhr er mitten in der Straße. Die Autofahrerin übersah den von rechts kommenden Radfahrer und touchierte ihn beim Ausfahren mit der Frontstoßstange am Vorderreifen des Fahrrades. Der Radfahrer stürzte hierdurch auf die Motorhaube des Pkw Mitsubishi, blieb jedoch unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca.1000,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden a. Main, OT Adelsberg. Am Samstagmorgen im Zeitraum von 09.00 bis 12.00 Uhr parkte eine 51-jährige Autofahrerin ihren weißen Pkw Suzuki ordnungsgemäß in der Straße „Am Schloßberg“. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie eine leichte Eindellung an der Fahrertüre fest.

Aufgrund des Schadensbildes wird davon ausgegangen, dass ein Fahrradfahrer zunächst mit dem Vorderrad die Fahrertüre touchierte und anschließend durch die Radnabe oder das Pedal die Eindellung verursachte. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Geparktes Auto angefahren

Gemünden. Am Montagvormittag wollte ein 87jähriger Daimler-Fahrer am Parkplatz in der Mainstraße vorwärts einparken. Dabei schätzte er die Entfernung zu einem bereits geparkten Pkw Peugeot falsch ein und touchierte diesen an der hinteren Stoßstange. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Der Verursacher hinterließ seine Personalien und informierte die Polizei, so dass der Geschädigte verständigt werden konnte.

Wildunfall

Karsbach. Am Montag gegen 05.15 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer die B 27 von Karsbach in Richtung Weyersfeld. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Renault-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste das Tier. Das Reh verstarb. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- Euro.

mci / Quelle: Polizei Gemünden