Hund verpetzt betrunkenes Herrchen

Nachdem der 21-Jährige von der Polizei geweckt worden war, stand schnell der Grund seiner plötzlichen Müdigkeit fest. Der Mann war stark alkoholisiert und hatte gemäß einem Vortest stattliche 1,62 Promille intus. Da sich herausstellte, dass das Herrchen kurz zuvor mit dieser hohen Alkoholisierung zum Gassigehen an die Kontrollörtlichkeit gefahren ist, war eine Blutentnahme und die sofortige Sicherstellung seines Führerscheins fällig.

Unter Cannabiseinfluss unterwegs

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitagmorgen gegen 07:30 Uhr in der Gentilstraße feststellen, dass der 31-jährige Fahrer eines Opels augenscheinlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der junge Mann musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo von ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sollte sich der Verdacht des Drogenkonsums bestätigen, erwartet ihn neben einer hohen Geldbuße auch ein einmonatiges Fahrverbot.

Elektroroller ohne Versicherungsschutz

Am Freitagabend, gegen 22:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg einen 34-Jährigen in der Herstallstraße nachdem sie diesen beim Fahren mit einem Elektroroller beobachtet hatten. Da das Gefährt laut Betriebserlaubnis eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h aufwies, müsste hierfür eine Haftpflichtversicherung bestehen. Da dies nicht der Fall war, wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Verkehrskontrolle führt zur Auffindung von Marihuana

Bei einer Verkehrskontrolle am Freitagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Rhönstraße stellte eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg in einem Opel starken Marihuanageruch fest. Bei der folgenden Durchsuchung konnte im Verbandkasten des Fahrzeugs eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Wie sich herausstellte, wurde das Rauschgift während der Kontrolle des Fahrzeugführers von einem seiner Mitfahrer in einem unbeobachteten Moment darin versteckt. Den 23-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.

17-Jähriger mit Drogen erwischt

Sein auffälliges Verhalten wurde einem 17-Jährigen am frühen Samstagmorgen, gegen 01:50 Uhr, im Bessenbacher Weg zum Verhängnis. Der Jugendliche wurde durch eine Zivilstreife dabei beobachtet, wie er unter anderem das Innere eines Streusalzbehälters „begutachtete“. Bei der anschließenden Kontrolle des jungen Mannes, trat eine Kleinmenge Marihuana zutage. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verbaler Streit endet mit blutiger Nase

Ein Körperverletzungsdelikt, das sich am Samstagmorgen gegen 03:35 Uhr im Roßmarkt ereignet hat, beschäftigt nun die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Nachdem dort zunächst mehrere Männer verbal aneinandergeraten waren, versetzte ein 39-Jähriger einem 41-Jährigen einen Kopfstoß gegen die Nase. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei konnte der Vorfall von neutralen Zeugen bestätigt werden. Zudem zeigte sich, dass reichlich Alkohol im Spiel war. Während beim Geschädigten eine Alkoholisierung von 1,48 Promille festgestellt wurde, wies ein Alkotest beim Aggressor ein Wert von 2,16 Promille auf.

Unbekannter fährt geparkten Pkw an und flüchtet

Großostheim: Eine Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum Freitag, zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr, in der Bachgaustraße ereignet hat, beschäftigt nun die Polizei. In benanntem Zeitraum wurde ein geparkter Opel Zafira von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Hierbei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1.500 Euro. Da sich der Unfallverursacher entfernte hatte, ohne einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen, wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen, die Hinweise in dieser Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Spiegelberührung im Gegenverkehr - Unfallverursacher fährt weiter

Großostheim: Am Freitag, gegen 17:20 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 3115 im Gegenverkehr zu einer Spiegelberührung zwischen einem Seat Leon und einem unbekannten Pkw. Der Unbekannte geriet mit seinem Fahrzeug auf die Gegenspur und fuhr trotz des Fahrzeugkontakts unbeirrt weiter. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Aschaffenburg zu melden.

Geldbörsen und Handys aus Pkw entwendet

Stockstadt: Zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr am Freitagnachmittag, entwendeten Unbekannte am Parkplatz am Friedhof, aus einem dort abgestellten Seat Leon, zwei Handys und zwei Geldbörsen. Neben den Mobiltelefonen und diversen Dokumente, hat ein Bargeldbetrag von ca. 250 Euro den Besitzer gewechselt. Da bislang keinerlei Erkenntnisse zum Tathergang vorliegen, ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

