Diebstahl aus einer Handtasche

Großheubach. Bereits am vergangenen Sonntag kam es in der Zeit von 4.30 Uhr bis 5.30 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl. Der Geldbeutel wurde einer 18-Jährigen auf der Tanzfläche der Eventfabrik aus der Handtasche gestohlen. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei in Miltenberg zu wenden.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg