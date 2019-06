Hund frisst Giftköder in Aschaffenburg - Himbeeren mit Rattengift gespickt

Am Eingang zum Rosenseepark spürte die 2-jährige Hündin Himbeeren auf, die um einen Kotbeutelspender verteilt auf dem Boden lagen. Die Hundedame begann sofort die Beeren zu fressen. Bei genauerer Begutachtung fiel dem Hundebesitzer auf, dass die Himbeeren mit kleinen roten Kügelchen gespickt waren. Im Nahbereich lag zudem eine Packung Ratengift, die die gleichen roten Perlen enthielt. Der kleine Mischling wurde sofort einem nahegelegenen Tierarzt zugeführt, sodass schlimmere Verletzungen durch eine mögliche Vergiftung verhindert werden konnten. Die Hündin wird nun weiterhin medizinisch betreut, befindet sich jedoch auf dem Weg der Besserung. Wer die Früchte präpariert und an der Tatörtlichkeit ausgelegt hat ist noch unbekannt. Die Diensthundeführer des Operativen Ergänzungsdienstes Aschaffenburg haben nun die Ermittlungsarbeiten eingeleitet.

Auffahrunfall führt zu einer Verletzten

Am Dienstag, gegen 07.50 Uhr, wollte die Fahrerin eines VW Golf von der Seidelstraße auf den Westring in Fahrtrichtung Darmstädter Straße auffahren. Bevor sie sich in den fließenden Verkehr einordnen konnte, musste sie verkehrsbedingt vor dem Westring halten. Dies bemerkte ein BMW-Fahrer zu spät und fuhr der 51-Jährigen auf. Die VW-Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt, sodass sie sich im Nachgang selbstständig in medizinische Betreuung begab. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, wurden jedoch in Höhe von insgesamt 5000 Euro beschädigt.

Seat und Opel angefahren - Täter flüchtig

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr, einen Seat Ibiza. Dieser war auf einem Parkplatz in der Würzburger Straße abgestellt und weist nun Lackschäden im vorderen linken Bereich auf. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro beziffert.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es im Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr bis Montag, 11.30 Uhr. Ein Opel Astra war in der Cornelienstraße geparkt und wurde hier von einem unbekannten Fahrzeug an der vorderen Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro.

Einbruchversuch in Gartenhäuschen

Ein unbekannter Täter versuchte sich im Zeitraum von Sonntag, 15.00 Uhr bis Montag, 14.00 Uhr Zugang zu einem Gartenhäuschen in der Ebersbacher Straße zu verschaffen. Zunächst beschädigte er das Gartentor um Zugang zum Grundstück zu erlangen. Im weiteren Verlauf riss der Täter Teile der Holzvertäfelung eines Fensters heraus. Ihm misslang ein Eindringen in das Gartenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Seitenscheibe von Twingo eingeschlagen - Täter entwendet Wickeltasche

Am Montag, zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die Beifahrerscheibe eines Renault ein, der in der Taunusstraße abgestellt war. Daraufhin nahm er die im Fußraum befindliche Wickeltasche an sich. Darin enthalten waren ein Babyphone und Kleidungsstücke. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Daimler und Opel angefahren - Verursacher flüchtig

Kleinostheim. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Zeitraum von Samstag, 12.00 Uhr bis Montag, 19.30 Uhr einen Daimler. Dieser war in der Hanauer Straße abgestellt und weist nun eine starke Beschädigung am linken Fahrzeugheck auf. Der Schaden beträgt in etwa 15.000 Euro.

Haibach. Ein weiteres Fahrzeug wurde zwischen Sonntag, 23.00 Uhr bis Montag, 18.30 Uhr beschädigt. Hier wurde der linke Seitenspiegel eines Opel Astra abgefahren, während dieser in der Freiheitsstraße geparkt war. Der Verursacher ist flüchtig und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Hösbach. Die dritte Unfallflucht zog sich in der Scheiblerstraße zu. Hier fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in die Hofeinfahrt eines Wohnanwesens und touchierte einen Treppenabsatz. Dort angebrachte Fliesen kamen zu Bruch. Der Sachschaden wird auf 500 Euro beziffert.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug in allen Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Wildunfall: Hösbach

Am Montag, gegen 22.30 Uhr, befuhr ein Audi die Kreisstraße AB 22 von Aschaffenburg kommend in Richtung Schmerlenbach. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Tier verstarb an der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

