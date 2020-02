Hund beißt Walkerin in Mömlingen

Eine Mömlingerin ist am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr von einem Hund (Dackelgröße) gebissen worden. Die Hundehalterin war mit ihrem Liebling auf einem Waldweg unterwegs, als ihr eine Walkerin entgegenkam. Diese blieb zunächst stehen, und wurde hierauf von dem nicht angeleinten Hund beschnuppert. Als die Hundehalterin das Tier wieder zu sich gerufen hatte, setzte die Walkerin ihren Weg fort. Der Hund verfolgte hierauf die 54-jährige Mömlingerin und biss dieser in den Oberschenkel. Die Mömlingerin wurde hierdurch leicht verletzt.

Betäubungsmittelkonsument erwischt: Mömlingen

Ein 14-Jähriger ist im Umfeld des Faschingszuges in Mömlingen am Dienstagnachmittag einer Zivilstreife aufgefallen. Die Beamten wollten den jungen Mann, der sich in einer Gruppe von bereits bekannten Betäubungsmittelkonsumenten befand, kontrollieren. Als der junge Mann die Zivilstreife bemerkte, versuchte er unauffällig in der Menge zu verschwinden, konnte aber von den Beamten angehalten werden. Bei seiner Überprüfung fanden die Beamten eine geringe Menge Haschisch vor. Den Mömlinger erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Beim Fahrstreifenwechsel verunfallt: Obernburg

Von der Bundesstraße B469 ist am Dienstagabend gegen 18.55 Uhr ein Unfall gemeldet worden. Ein Elsenfelder hatte hier auf der B469, zwischen der Anschlussstelle Obernburg Mitte und Süd den Fahrstreifen gewechselt. Hierbei übersah er einen bereits auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Kia-Fahrer. Als dieser den Fahrstreifenwechsel des Subaru-Fahrers bemerkte, bremste er stark ab, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei kam der Kia ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und touchierte hierbei leicht den Subaru. Beide Autos wurden hierbei leicht beschädigt, die beiden Fahrer blieben bei der Kollision unverletzt. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 1000 Euro.

Auffahrunfall - Zwei Leichtverletzte: Klingenberg

Ein Auffahrunfall ist am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr aus der Bahnhofstraße gemeldet worden. Hier war ein Audifahrer auf einen verkehrsbedingt vor ihm haltenden VW Golf aufgefahren. Durch die Wucht des Anpralls wurden die beiden Insassen des VW leicht verletzt und mussten sich in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden an den beteiligten Autos beträgt circa 2000 Euro.

Fußgänger schwer verletzt: Erlenbach

Ein Fußgänger ist am Dienstagfrüh gegen 06.45 Uhr schwer verletzt worden, als er im Bereich der Berliner Straße die Miltenberger Straße überquerte. Nach Zeugenaussagen zeigte die Fußgängerampel rot, als der 52-Jährige die Fahrbahn, vom Bahnhof kommend, überquerte. Ein aus Richtung Klingenberg kommender Ford-Transitfahrer erfasste trotz Vollbremsung den Fußgänger, der durch die Wucht des Aufpralls auf den Transporter durch die Luft geschleudert und circa 30 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Verunfallte wurde nach Erstbehandlung an der Unfallstelle ins Aschaffenburger Klinikum und später in eine Unfallklinik verbracht. Er erlitt sehr schwere Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger eingeschaltet.

Polizei Obernburg/ienc