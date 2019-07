Hund beißt Mann in die Lippe

Hierbei schnappte der Hund zu und erwischte den 53-Jährigen an der Lippe. Der angetrunkene Geschädigte reagierte daraufhin sehr aggressiv. Er trat nach dem Hund, warf einen Plastikstuhl nach ihm und versuchte den Hund mit einem aus dem Ständer gerissenen Sonnenschirm zu schlagen. Der Besitzer flüchtete daraufhin mit seinem Tier nach Hause.

Der Verletzte musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden.

Wildunfall

Burgsinn: Am Samstagabend kam es auf der Staatsstraße 2303 zu einem Wildunfall. Gegen 23.00 Uhr fuhr ein 28-jähriger Autofahrer von Rieneck in Richtung Burgsinn. Dabei querte ein Fuchs die Straße und wurde von seinem Fahrzeug erfasst und getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro.

Ehrliche Finderin gab gefundenes Handy ab.

Gemünden: Am Freitagabend gegen 18.00 Uhr hatte eine 57-jährige Frau im Brückleinsweg ein Mobiltelefon aufgefunden. Sie gab es bei der Polizei ab. Der Verlierer konnte schnell ermittelt und benachrichtigt werden.

Versuchter Trickbetrug an Rentner

Am Freitagmorgen bekam ein 75-jähriger Rentner einen Anruf von einer angeblichen Behörde. Der Mann am Telefon warf ihm vor, er habe 1200,- Euro Schulden, welche er durch den Kauf und die Einlösung von Codes von Steam-Guthabenskarten in Höhe von 600 Euro begleichen könne.

Der Senior ging daraufhin in ein Geschäft, um die Karten zu kaufen. Durch eine aufmerksame Verkäuferin eines Lebensmittelmarktes wurde er auf die Betrugsmasche hinwiesen und weggeschickt. Der Rentner kaufte daraufhin in einem anderen Geschäft die Karten im Wert von 200 Euro. Zuhause rubbelte er sofort die Codenummern frei und konnte gerade noch von seinem Enkel davon abgehalten werden, diese telefonisch an den Betrüger durchzugeben.

Unfall beim Ausparken an der Stadtmauer

Gemünden: Am Freitag gegen 12.00 Uhr parkte ein 46-jähriger Autofahrer seinen goldfarbenen VW Passat an der Stadtmauer. Als er losfahren wollte, fuhr der Fahrer eines schwarzen SUV zeitgleich rückwärts aus einem Stellplatz der Mainstraße aus. Während der Vorbeifahrt des Passat kam es mit dem ausparkenden SUV zur minimalen Touchierung. Beide Fahrzeugführer fuhren zunächst weiter, da vermutlich keiner mit einem Unfallschaden gerechnet hatte.

Bei einer Nachschau Zuhause stellte der Passatfahrer dann einige Kratzer bzw. Dellen am Radkasten fest. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Der Fahrer des schwarzen Geländewagens, der vermutlich auch nichts von dem Unfall mitbekommen hat wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Diebstahl aus Pkw

Gräfendorf: Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen wurde aus einem in einem Carport in der Sonnenstraße abgestellten Pkw Mitsubishi ein Rucksack mit Geldbörse mit Inhalt, sowie eine Kamera entwendet.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den bislang unbekannten Täter erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

vd/Polizei Gemünden