Hund beißt Jogger in Lohr

Die Hundehalterin, die offensichtlich mit mehreren Hunden unterwegs war, gab sich zwar gegenüber dem Mann zu erkennen. Es erfolgte aber kein Personalienaustausch. Der Jogger brachte den Vorfall deshalb bei der Lohrer Polizei zur Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise auf die Hundehalterin nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

15 Winterjacken gestohlen: Lohr

In einem Bekleidungsgeschäft in der Gerbergasse in Lohr am Main wurden am 18.11.2019 mehrere Winterjacken entwendet. Der Inhaber bemerkte gegen 16.30 Uhr, dass an dem Außenständer vor dem Eingangsbereich mehrere Winterjacken fehlten. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass 10 Jacken der Marke „Regatta“ in den Farben grau und grün, sowie 5 Jacken der Marke „killtec“ entwendet wurden. Die Tatzeit konnte nicht näher eingegrenzt werden. Der Wert der Jacken dürfte circa 2000 Euro betragen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Geparktes Fahrzeug beschädigt - Unfallflucht: Partenstein

Im Auweg in Partenstein wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Fahrerin des beschädigten orangefarbenen BMW bemerkte am Montag gegen 07.00 Uhr einen deutlichen Streifschaden am hinteren rechten Kotflügel. Das Fahrzeug war während der Nacht am Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Polizei Lohr/ienc