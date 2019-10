Hund beißt Frau in Alzenau

Die Frau hatte einer unbekannten Frau um 15.45 Uhr in der Straße Im Forst geholfen einen kaukasischen Schäferhund einzufangen, der entlaufen war. Dabei biss der Hund die Frau in die linke Hand. Die Hundehalterin versicherte, den Vorfall ihrer Versicherung zu melden. Anschließend stieg sie in einen schwarzen Kombi und verschwand. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Auto ohne Zulassung und Versicherung

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag konnte ein VW, der nicht zugelassen war, aus dem Verkehr gezogen werden. Um 14.45 Uhr fiel einer Streife in der Hanauer Straße der VW auf, da die Zulassungsstempel abgekratzt waren. Der 33-jährige Fahrer versuchte zunächst sein Heil in der Flucht, was allerdings scheiterte, so dass er in der Bernhardstraße kontrolliert werden konnte. Dabei wurde festgestellt, dass der VW aktuell nicht zugelassen war. Er war weder versichert, noch wurden die fälligen Steuern abgeführt. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen diverser Delikte zu.

Leitpfosten gerammt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag um 15.15 Uhr kam ein 22-jähriger Skoda-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Schöllkrippen und Krombach von der Fahrbahn ab. Er überfuhr einen Leitpfosten und riss sich dabei die Ölwanne auf. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Verkehrsunfall auf Tankstellengelände

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall auf einem Tankstellengelände in der Aschaffenburger Straße entstand am Mittwochmittag ein Schaden von 2.500 Euro. Um kurz nach 12 Uhr fuhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Audi auf das Tankstellengelände. Dabei überfuhr sie den Betonsockel der Zapfsäule, die zum Glück unbeschädigt blieb. Anschließend setzte sie zurück und streifte dabei einen VW, der an einer anderen Zapfsäule stand.

Parkrempler

Alzenau-Wasserlos, Lkr. Aschaffenburg. Eine 54-jährige Opel-Fahrerin beschädigte am Dienstag um 17.30 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz am Krankenhaus einen abgestellten Mercedes. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt 550 Euro.

Auffahrunfall

Mömbris-Kaltenberg, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen kam es auf der Staatstraße 2305, Höhe Kaltenberg, zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Schaden von 1.000 Euro entstand. UM 07.30 Uhr musste ein 49-jähriger Renault-Fahrer, der in Richtung Schimborn unterwegs war, verkehrsbedingt abbremsen. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Wildunfall

Mömbris-Kaltenberg, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen um kurz nach 07 Uhr erfasste ein Toyota-Fahrer auf der Staatsstraße bei Kaltenberg zwei Rehe. Fazit: beide Tier tot und 1.500 Euro Schaden am Pkw.

Geringe Menge Haschisch sichergestellt

Karlstein, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochnachmittag um 15.45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung der Alzenauer Polizei zwei Personen im Bereich des Kirchwegs. Dabei kam bei einer 19-jährigen Frau eine geringe Menge Haschisch zu Vorschein, die sichergestellt wurde. Die junge Frau erwartet nun eine Anzeige.

mci / Quelle: Polizei Alzenau