Hund bei Rieneck überfahren

Der Hund war sofort tot. Anhand einer Telefonnummer am Hundehalsband konnte der Besitzer ausfindig gemacht werden. Er gab an, dass der Hund im Laufe des Abends entlaufen sei.

Am Pkw Opel des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Feuerwehr löschte Reisigfeuer

Mittelsinn: Am Montagabend wurde über die Integrierte Leitstelle eine starke Rauchentwicklung in der Gemarkung „Götzberg“ mitgeteilt.

Die Feuerwehren aus Mittel- und Obersinn rückten daher mit 20 Mann aus. Vor Ort stellten sie fest, dass ein 56-Jähriger, welcher dort eine Wiese besitzt, eine etwa 4 mal 4 Meter große Feuerstelle betrieb und Reisig verbrannte. Da sich der Verantwortliche zunächst uneinsichtig zeigte und mit der Löschung nicht einverstanden war, wurde der Kreisbrandinspektor hinzugezogen. Dieser entschied dann, wegen der Waldbrandgefahr aus Sicherheitsgründen das Feuer abzulöschen. Der 56-jährige Mann wird nach dem LStVG - Verhüten von Bränden angezeigt.

Vorsicht vor Datenklau

Im Laufe des Montags erhielt ein 51-jähriger Mann einen Anruf von einer unbekannten Dame. Diese gab an, vom Briefzentrum Frankfurt zu sein und dass sie einen Brief habe, der nicht zugestellt werden könne.

Im Laufe des Gesprächs fragte sie nach dem Namen und der Adresse des 51-Jährigen, was dieser auch bereitwillig herausgab.

Da sich der Mann im Anschluss Gedanken betreffend des Telefonats machte, meldete er den Vorfall bei der Polizei.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben jetzt, dass es sich hierbei um eine bereits bekannte „Betrügerhotline“ handelt, welche persönliche Daten abgreift.

Auffahrunfall

Gemünden: Am Montag gegen 17.15 Uhr befuhr ein 48-jähriger Autofahrer die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Lohr. Auf Höhe der Einmündung Obertorstraße musste er aufgrund eines einbiegenden Pkw verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 37-jähriger Skoda-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Renault auf das stehende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand dabei erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Der Pkw Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zaun angefahren und geflüchtet

Gemünden: Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurden bereits am vergangenen Donnerstag der Zaun und ein Pfosten eines Grundstücks im Sandweg beschädigt.

Gegen 13.00 Uhr lieferte der Fahrer eines Paketdienstes eine Sendung im Sandweg aus. Beim Wegfahren fuhr er mit seinem Kleintransporter ein Stück zurück und fuhr dabei gegen eine Grundstücksumrandung, wobei ein Pfosten und der Zaun beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Der Fahrer unterhielt sich kurz mit der Hauseigentümerin. Nach einem kurzen Gespräch und dem behelfsweisen Versuch den Pfosten zu richten, fuhr er jedoch weg.

Über das Kennzeichen konnte zunächst der Halter und dann der Fahrer, ein 26-jähriger Mann, ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstattet.

Wildunfall

Obersinn: Am Montagmorgen gegen 06.00 Uhr fuhr eine 30-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2304 von Jossa kommend in Fahrtrichtung Obersinn. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw Ford erfasst und vermutlich verletzt. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt

Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Datenklau via Internet

Am Sonntagabend erhielt eine 44-jährige Frau per Email ein Jobangebot über eine Stelle bei „Infineon“. Sie wurde aufgefordert, Bilder ihres Personalausweises per Whats App wegzuschicken. Außerdem sollte sie ihre Daten über ein Identverfahren verifizieren. Als sie ihren Ausweis in die Kamera gehalten hatte, brach der Kontakt ab.

Es ist daher davon auszugehen, dass ihre Daten abgefangen und mit dem Ausweis Missbrauch betrieben wird.

Autofahrerin kam von der Straße ab

Gemünden: Am Montag gegen 12.20 Uhr befuhr eine 18jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 19. Hierbei kam sie alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab.

Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Pkw Ford entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

vd/Polizei Gemünden