Hubschrauber über Sulzbach: Suche nach dementer Rentnerin erfolgreich

Ein erfreuliches Ende hat eine Vermisstensuche nach einer demenzkranken Frau in Sulzbach genommen. Gegen 19.50 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst vom Verschwinden der Rentnerin informiert. Diese war letztmals im Bereich ihrer Wohnung in der Margarethenstraße gesehen worden.

Die verständigten Helfer von Polizei, Feuerwehr Sulzbach, Rotem Kreuz und Mantrailerhundeführer suchten im Ortsbereich Sulzbach und im Bereich des Mainufers nach der abgängigen Dame, die scheinbar ohne Winterbekleidung, lediglich mit Hose und Pullover bekleidet, das Haus verlassen hatte. Bei der Suche wurden auch Feuerwehrleute mit dem Boot am Mainbereich sowie Helfer der Bergwacht mit der Drohne eingesetzt.

Ein Polizeihubschrauber suchte mit Wärmebildkamera nach der Vermissten, die Helfer der Sicherheitswacht führten Nachbarschaftsbefragungen durch. Die Hilflose konnte schließlich im Bereich der Bahnhofstraße in einem Gartengrundstück aufgefunden werden. Ein Anwohner, der durch den Rettungshubschrauber aufmerksam wurde und in seinem Garten Nachschau hielt, fand die Sulzbacherin schließlich gegen 23.30 Uhr. Die Dame wurde unterkühlt ins Klinikum nach Aschaffenburg eingeliefert.

Diebstahl aus Pkw

Elsenfeld. Gleich zwei Diebstähle aus Pkw sind am Montag bei der Polizeiinspektion Obernburg gemeldet worden. Hier hat am Wochenende ein noch Unbekannter, vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag, bis gegen 06.00 Uhr früh, in der Rücker Straße aus zwei im Hof von Wohnhäusern geparkte Pkw aufgesucht und hieraus Wertsachen entwendet. Der Täter drang auf nicht bekannte Weise in die beiden Fahrzeuge ein und ließ hier Ledermäppchen mit Fahrzeugpapieren und einen Geringen Bargeldbetrag aus der Mittelkonsole mitgehen.

Einer der aus einem Ledermäppchen entwendete Fahrzeugscheine der aufgebrochenen Fahrzeuge wurde von einer Passantin aufgefunden. Gegen 06.00 Uhr früh fiel im Bereich des Triebweges eine Person auf, die sich unberechtigt in einem Hofraum aufhielt und bei Antreffen Richtung Ubaldstraße-Rücker Straße flüchtete. Möglicherweise handelte es sich hierbei um den Unbekannten, der in Hofräumen der Wohnhäuser auf Beutezug war.

Kennzeichendiebstahl

Wörth. Unbekannte haben am Wochenende; vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Keltenstraße ein amtliches Kennzeichen entwendet. Die Diebe montierten von einem blauen VW, der auf dem Betriebsgelände einer Autowerkstatt zur Reparatur abgestellt war, beide Kennzeichen DA-K5500. Möglicherweise wurden die Kennzeichen an einen Audi montiert, der in der gleichen Nacht in der Presentstraße entwendet wurde.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0.

kev/Polizei Obernburg