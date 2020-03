Hubschrauber landet zwischen Hofstetten und Hausen auf der Kreisstraße

Ein schwer erkrankter Patient wurde vom Rettungsdienst aus einer Arztpraxis in Hofstetten abgeholt. Als nächstgelegene Landefläche bot sich nur dieser Straßenabschnitt an.

Die Feuerwehr aus Hofstetten sperrte die Durchgangsstraße am Ortsausgang von Hofstetten und die Feuerwehr aus Hausen sperrte am Ortsausgang von Hausen die Straße für jeglichen Verkehr. Der Verkehr wurde für fast 45 Minuten angehalten. Staus bildeten sich in beiden Gemeinden, da eine Umfahrung nicht möglich ist.

Hans Schreck