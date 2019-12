Hotelrechnung in Babenhausen nicht bezahlt: 26-Jähriger in Haft

Ohne die Endrechnung zu begleichen, habe er das Hotel verlassen. DerTatverdächtige konnte im Rahmen der Ermittlungen in einem weiteren Hotel inBabenhausen ausfindig gemacht und festgenommen werden. Auf Antrag derStaatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 26-jährige Tatverdächtige am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ unter anderem wegen dieserTat und weiteren Betrugsstraftaten einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 26-Jährigen. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstaltverbracht.

vd/Polizei Südhessen