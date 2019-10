Holzzaun in Frammersbach beschädigt - Verursacher flüchtet

Bereits am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, wurde in einer Hofeinfahrt in der Wiesener Straße in Frammersbach, Lkr. Main-Spessart, ein ca. 70 cm hoher Holzzaun umgefahren und beschädigt.

Wie ein Zeuge beobachten konnte, versuchte zur Unfallzeit der Fahrer eines dunklen Daimler-Benz dort zu wenden und fuhr vermutlich rückwärts gegen den Zaun.

Der Fahrer stieg nach dem Anstoß noch kurz aus und betrachtete den Schaden. Anschließend fuhr er jedoch ohne weitere Verständigungen weiter. An dem Gartenzaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Lohr entgegen.

Polizei Lohr/mkl