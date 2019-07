Holztisch am Stadtstrand in Gemünden angekokelt

Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro beziffert.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass Tischgrille auf den Holztischen nicht erlaubt sind, zumal dort ein Betongrill zur Benutzung zur Verfügung steht.

Kupferkreuz vom Friedhof in Burgsinn gestohlen

Burgsinn. Im Zeitraum vom 07. bis 21.07.2019 entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Burgsinner Friedhof von einem Grab ein ca. 1 m großes kupferfarbenes Kreuz, welches aus Bronze besteht. Das Kreuz war auf einem Stein, der im Grab eingefasst ist. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 500,- Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Beim Ausscheren Pkw übersehen

Karsbach. Am Mittwoch gegen 12.50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes auf der B 27 von Weyersfeld in Richtung Hammelburg. Er wollte bergaufwärts Richtung Hainbuche einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Er scherte aus und übersah dabei, dass der nachfolgende 48-jährige Fahrer eines Kleintransporters bereits überholte. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Transporter. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 4500,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden