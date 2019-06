Holzlattenzaun in Frammersbach mutwillig beschädigt

Der Jugendliche Täter schlug mit einer Eisenstange die Verlattung oberhalb der Querbefestigung ab und entfernte sich danach über die Lauberbachbrücke in Richtung Lohrer Straße. Es soll sich hierbei um einen circa 15 Jahre bis 18 Jahre jungen Mann gehandelt haben. Er soll circa 185 cm groß, schlank sein und blonde Haare haben. Bekleidet war er mit einem roten Sweatshirt mit Kapuze. Die Kapuze hatte er aufgezogen. Am Holzlattenzaun der Gemeinde Frammersbach entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um weitere Hinweise bezüglich des Täters unter Tel. 09352/87410.

Geparktes Auto angefahren: Lohr

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr, wurde ein auf dem E-Center in Lohr geparkter schwarzer VW-Passat von einem unbekanntem Fahrzeugführer beim Ein-und Ausparken touchiert und beschädigt. Der Besitzer des geparkten Autos stellte nach seinen Einkäufen einen Kratzer am hinteren Stoßfänger fest. Der Sachschaden beträgt circa 1500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 09352/87410

Polizei Lohr/ienc