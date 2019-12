Holzkreuz vor Praxis: Drohung gegen AfD-Politikerin

Die Staatsanwaltschaft Mosbach hat gemeinsam mit der Kriminalpolizei Heilbronn die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit besteht kein konkreter Tatverdacht. Christina Baim hat auf ihrem Facebookprofil ein Foto des Kreuzes gepostet, das vor der Praxis abgestellt wurde.

Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Hauptstraße in Königshofen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden darum gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heilbronn, Telefon 07131 104 4444, in Verbindung zu setzen.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn